Taiwán ofrece estas oportunidades de estudio y las inscripciones cierran pronto

“Abundantes oportunidades de estudio ofrece Taiwán para estudiantes paraguayos", es cómo la Embajada taiwanesa en Paraguay anuncia las opciones que ofrece para los compatriotas interesados.

Asimismo, aseguran que las fechas límites de postulación están prontas a llegar, principalmente en el caso de una de las becas disponibles y también para estudiar en la Universidad Politécnica Taiwán - Paraguay.

Por ejemplo, la beca MOFA es una beca completa para estudiar en Taiwán un grado, maestría o doctorado y hay 50 cupos anuales.

Los interesados deben participar en el examen de matemáticas cuya inscripción cierra este 14 de enero.

Beca en Taiwán y estudios en Paraguay

La otra beca completa para estudiar en Taiwán es la ICDF y su fecha límite de postulación es el 15 de marzo de 2026.

Por otra parte, también se ofrece la posibilidad de estudiar en nuestro país, específicamente en la Universidad Politécnica Taiwán - Paraguay.

El cierre de inscripción para el examen de ingreso a la universidad es el 19 de enero próximo.

Para más información, uno puede visitar el sitio web estudiarentaiwan.org.

