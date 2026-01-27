Horacio Cartes busca frenar apelación de Giuzzio ante la justicia

El abogado Pedro Ovelar utilizó su social X para dar a conocer que este martes, en representación de Horacio Cartes, presentó un escrito ante el Juzgado Penal de Garantías, solicitando el rechazo de la apelación presentada por Arnaldo Giuzzio contra la resolución de desestimación de la denuncia.

“La decisión del juzgado desestimó lo afirmado por el denunciante y el informe de la Seprelad del año 2022. Tanto la denuncia como el informe citado dieron inicio formal a la persecución política más deplorable y despreciable en la era democrática, en contra del expresidente Horacio Cartes”, menciona la publicación.

Seguido agrega: “La improcedente apelación es una muestra del extravío jurídico y la maliciosa conducta de Arnaldo Giuzzio, que debe rendir cuentas a la justicia, tanto él como sus cómplices”.

Días atrás, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dio trámite oficial al recurso de apelación interpuesto por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Giuzzio apela desestimación de denuncia contra Cartes

El magistrado había desestimado a pedido de los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor la investigación que realizó contra el expresidente de la República Horacio Manuel Cartes Jara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la resolución, el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en su calidad de denunciante, planteó recurso de apelación en contra de la desestimación, por lo que ahora, durante la feria, el magistrado le dio trámite y corrió traslado a los agentes del Ministerio Público.

Esta acción busca revertir la resolución dictada el pasado 17 de octubre de 2025, la cual había desestimado la denuncia contra el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, por supuestos hechos de contrabando, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.