Incendio en la Costanera: fuego fue sofocado, pero humareda se apodera de la zona

Ayer, lunes, se produjo un incendio de gran magnitud en un vertedero clandestino ubicado en las inmediaciones de la Costanera Sur de Asunción que se reavivó en horas de la noche. La humareda reina en el lugar este martes.

En la noche del lunes y madrugada del martes se dio una nueva intervención del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), para los trabajos de enfriamiento y remoción.

Los pobladores aseguran que los focos de incendio siguen activos y solicitan que los bomberos regresen esta mañana, para evitar que el fuego se reavive.

Un vecino del lugar sospecha que el fuego pudo haber iniciado como consecuencia de las “fumatas” que realizan en la zona las personas con condición de adicción que se juntan en el lugar.

Alrededor se encuentran varias viviendas precarias que -de haberse extendido el fuego- pudieron haber sido afectadas.

La zona es utilizada como vertedero clandestino y en horas de la noche es cuando más basura se arroja en el lugar, según denuncias.