Video: incendio en vertedero clandestino de la Costanera Sur volvió a reavivarse

El capitán mayor Cristian Tabares, de la 20ª Compañía del CBVP, explicó que se trata de un incendio de basural con características complejas, ya que el fuego avanza por debajo de la superficie.

“En este tipo de incendios el fuego va por debajo y es muy difícil hacer la remoción a pulso. Sí o sí necesitamos maquinaria para una remoción profunda y lograr un buen enfriamiento”, señaló.

Actualmente, los bomberos trabajan con herramientas manuales y líneas de agua, intentando llegar a los focos más profundos. “El incendio está controlado, no se va a propagar, pero si no penetramos bien en profundidad, todo se vuelve a reavivar”, advirtió.

Seis compañías y más de 50 bomberos

Para el combate del incendio fue necesaria la presencia de seis compañías de bomberos, con un despliegue de más de 50 voluntarios y varios móviles autotanque que realizan un constante traslado de agua en forma de “carrusel”, permitiendo un ataque sostenido a las llamas.

Vecinos de la zona indicaron que el fuego ya había sido sofocado durante la tarde, pero volvió a activarse horas después, justamente por la falta de una remoción profunda del material combustible.

Material altamente inflamable

El capitán Tabares alertó además sobre la peligrosidad del lugar, ya que en el vertedero se acumula basura de todo tipo, incluyendo residuos electrónicos y cubiertas enterradas, elementos altamente inflamables. “Las cubiertas, una vez que toman temperatura, son súper inflamables y remover eso a mano es prácticamente imposible”, remarcó.

Viviendas no fueron afectadas

Pese a la cercanía de numerosas viviendas, el incendio no llegó a afectar a ninguna casa. “Se pudo controlar antes de que alcance a las viviendas. Vamos a seguir trabajando con el enfriamiento hasta donde podamos”, aseguró el oficial bomberil.

Esperan apoyo con maquinaria pesada

Desde el CBVP indicaron que la Municipalidad de Asunción debería proveer la maquinaria pesada necesaria para la remoción profunda del basural, aunque también se espera el apoyo de las Fuerzas Armadas, que cuentan con tractores. “Nosotros como cuerpo no tenemos ese tipo de equipos, dependemos de otras instituciones”, explicó Tabares.

Presidentes de comisiones vecinales y referentes de la zona ya realizaron los reclamos correspondientes, mientras los bomberos continúan en el lugar intentando evitar que el incendio vuelva a reactivarse.