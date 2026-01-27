Video: ataque de monos en Loma Pytá

Vecinos del barrio San Rafael de Loma Pytá denunciaron que están siendo víctimas de ataques de monos que, según presumen, habrían escapado del Jardín Botánico de Asunción. El caso más reciente afectó a un niño, quien sufrió una grave mordedura en el brazo mientras se encontraba en el baño de su casa.

Ataque dentro de la vivienda

Aurora Giménez, madre del menor, relató que el ataque ocurrió cuando su hijo se estaba cepillando los dientes. “Fue atacado por el mono en el brazo, la mordida fue muy grande. Todavía estoy en shock”, expresó. La mujer contó que reaccionó golpeando al animal para ahuyentarlo y luego auxilió al niño, quien presentaba una herida sangrante de consideración.

Tras el ataque, el menor fue trasladado primero a un hospital local y luego derivado a un centro de mayor complejidad, donde debieron suturarlo debido a la gravedad de la lesión. “Tiene que seguir con análisis y antibióticos por varios días. Si se infecta la herida, todo se complica más”, lamentó.

No sería un caso aislado

Según lo manifestado por la madre, en el hospital le informaron que ya sería el tercer caso de ataque de mono a un niño en la zona, lo que incrementa la preocupación de los vecinos. “Hace rato que estamos con este problema. Se llamó a bomberos y a otros canales, pero no hay solución”, afirmó.

Los pobladores aseguran que los animales se desplazan en grupos y que uno de ellos es de gran tamaño y extremadamente agresivo, especialmente con los niños. “Son monos sueltos, muy agresivos. A las criaturas sí o sí les atacan”, sostuvo.

Sospechas y reclamos

Los vecinos presumen que los monos provienen del Jardín Botánico, ya que no existiría otro lugar cercano de donde puedan haber salido. “De ahí únicamente pueden venir”, señalaron. Indicaron además que ya realizaron denuncias ante las entidades correspondientes, sin obtener respuestas hasta el momento.

“¿Cuántos casos más tienen que pasar para que se haga algo?”, cuestionó la madre del niño, quien exigió una intervención urgente de las autoridades para capturar a los animales y garantizar la seguridad de los habitantes del barrio.