Video: el primer tereré de un niño de dos años se vuelve viral en redes sociales

En Paraguay, el primer tereré de un niño es un rito de iniciación cultural que simboliza su integración plena a la identidad y vida social. Esta tradición también se encuentra arraigada en varias zonas de los países limítrofes, especialmente en Argentina y Brasil. En este material te mostramos el video de Mateo, un niño argentino de dos años y su primer tereré.

El video fue difundido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral, no solo por el hecho de ser el primer tereré de un pequeño, sino también por la conversación que mantiene con su madre.

El niño probó por primera vez el tereré y reflexionó sobre la principal diferencia que tiene con el mate. El momento fue filmado por su madre mientras conversaban.

Mateo explica que el tereré se prepara con yerba, como el mate, con la diferencia de que no es caliente.

Significado de esta primera vez

El momento en que un niño comienza a tomar tereré, y especialmente cuando empieza a prepararlo solo, marca simbólicamente su transición hacia una mayor autonomía y su rol dentro del círculo familiar y comunitario.

Representa la adopción de la “paraguayidad”, ya que esta bebida refrescante es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Además, al unirse a la “ronda”, el niño aprende valores fundamentales como la solidaridad, el respeto y la paciencia, ya que se le asigna un papel específico basado en las costumbres populares.

Por tradición, se elige al menor del grupo para que sea el encargado de servir el tereré a los demás. Esto enseña responsabilidad y servicio desde temprana edad.

El primer mate de la ronda no es para las personas, sino para Santo Tomás, el santo patrono de la yerba mate, quien “bendice” la bebida absorbiendo el primer chorro de agua.