Denuncian presunto esquema de títulos falsos que salpica al exdiputado Orlando Arévalo

En una acción legal, los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas formalizaron una denuncia penal contra el exdiputado Orlando Arévalo, varios de sus allegados y directivos de la Universidad Privada Leonardo Da Vinci.

La acusación sostiene la existencia de un esquema dedicado a la emisión de títulos de abogado falsos para favorecer al excongresista y su círculo cercano.

Según el documento presentado ante el Ministerio Público, Orlando Arévalo habría utilizado estas credenciales apócrifas para acceder a la representación de la Cámara de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Los denunciantes afirman que, desde la presidencia de dicho órgano, Arévalo habría ejercido un “poder nefasto”, utilizando su posición para realizar supuestos aprietes y cobros de favores a jueces y fiscales procesados.

La denuncia también alcanza a Alberto Núñez Godoy, señalado como secretario de Arévalo y quien compartiría el mismo domicilio legal que el exdiputado. Se sospecha que Núñez también contaría con un título irregular.

Asimismo, se cuestiona la validez de la matrícula de Hugo Albino Martínez Vera, supuesto abogado de la familia Arévalo, cuyos registros no figuran en el portal oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El caso pone bajo la lupa a la Universidad Leonardo Da Vinci, institución que habría avalado la documentación cuestionada.

Agrega el escrito que los firmantes del título de Abogado del exdiputado Orlando Arévalo son el pastor Nery Ríos y el Dr. Carlos Aníbal Gómez Núñez Sarubbi (que suscribieron como Rector y Decano, respectivamente, de la Universidad Leonardo Da Vinci), quienes no fueron llamados a prestar declaración testifical en el marco de la investigación.

Los tipos penales señalados incluyen producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de los mismos, lo que podría derivar en severas sanciones para los involucrados.