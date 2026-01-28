Intendente de “San Ber” retiró el busto de Bernardino Caballero como represalia, denuncian

La remoción del busto de Bernardino Caballero de la plaza que lleva su nombre continúa generando indignación y cuestionamientos en San Bernardino, no solo por la forma en que se ejecutó la medida, sino por los motivos que habrían impulsado la decisión del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), quien hasta el momento evita dar explicaciones públicas claras.

Bernardino Bracho, bisnieto de Bernardino Caballero, relató que se enteró del retiro el domingo y que viajó personalmente desde Asunción para constatar lo ocurrido. Al llegar, comprobó que tanto el busto como la placa ya no se encontraban en el lugar. “No había absolutamente nada, ni el busto ni la placa conmemorativa”, señaló.

Bracho afirmó que intentó comunicarse de inmediato con el intendente para conocer las razones de la decisión, pero no obtuvo respuesta. Recién al día siguiente, Ruiz Díaz atendió la llamada y le manifestó que el retiro se habría realizado a pedido de la ciudadanía, argumento que el denunciante rechaza categóricamente.

Según explicó, tras consultar con pobladores de San Bernardino, estos le indicaron que no existió ningún reclamo ciudadano para retirar el busto, y que la verdadera razón estaría vinculada a una represalia política contra Marilín Caballero, bisnieta del fundador y actual presidenta de la Cámara de Comercio. La dirigente empresarial ha sido una de las voces críticas de la gestión municipal, especialmente por la prohibición de discotecas en el anfiteatro, medida que generó múltiples quejas del sector comercial.

“Esto no es un reclamo de la gente, es una reacción del intendente ante cuestionamientos que no supo manejar”, sostuvo Bracho, quien calificó el retiro del busto como una falta de respeto a la historia y a la identidad de la ciudad.

Escultura histórica

Recordó además que la escultura fue instalada hace más de diez años mediante una ceremonia oficial, con presencia de autoridades que en su momento valoraron el significado histórico del monumento. La obra, junto con la placa, tuvo una inversión superior a los 45 millones de guaraníes.

Bracho indicó que solicitó formalmente dialogar con el intendente y que para mañana, a las 10:00, está prevista una reunión con el jefe comunal. “Espero que me reciba, queremos llegar a un acuerdo. No se puede actuar de esta manera con la historia de nuestra ciudad. Retirar sin fundamentos una escultura que simboliza el origen de San Bernardino es una falta de respeto grave”, resaltó.

Advirtió que, en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, no descartan accionar judicialmente. “En cada ciudad y en cada país existen monumentos que representan la identidad de la comunidad. Esto no es un capricho, es patrimonio histórico”, remarcó.

Mientras tanto, el intendente Emigdio Ruiz Díaz continúa sin brindar una explicación pública a la ciudadanía sobre el retiro del busto, una actitud que profundiza la desconfianza y deja en evidencia una gestión que toma decisiones sensibles sin diálogo ni transparencia.