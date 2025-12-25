Familias y jóvenes llenan la Playa Rotonda de San Bernardino

Desde tempranas horas se pudo ver a niños jugando en el agua, acompañados por sus padres, quienes aprovecharon la oportunidad para relajarse, conversar y disfrutar de un día en familia.

Los jóvenes, por su parte, no dejaron pasar la ocasión para subirse a la balsa y realizar el tradicional paseo por el lago, una actividad que sigue siendo uno de los mayores atractivos de la zona.

Mientras tanto, otros visitantes optaron por caminar por la orilla, tomar fotografías del paisaje o descansar bajo la sombra de los árboles, disfrutando de la vista panorámica del lago Ypacaraí y del entorno natural que rodea la playa.

Visitantes

Entre los presentes se encontraba Shirley González, quien llegó junto a su esposo Pablo Cabral y su hija Sofía Cabral, provenientes de Areguá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La familia destacó la belleza del sitio y la posibilidad de pasar un día agradable en contacto con la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad, en un ambiente relajado y acogedor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del disfrute del agua, los visitantes aprovecharon para compartir meriendas, conversar y fortalecer los lazos familiares y de amistad.

Así, la Playa Rotonda de San Bernardino continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para turistas y locales, especialmente en días de altas temperaturas.

Su combinación de paisaje natural, actividades recreativas y ambiente familiar la convierte en un lugar ideal para relajarse, divertirse y pasar momentos memorables en compañía de seres queridos.