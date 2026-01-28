San Miguel: pobladores piden una intervención urgente para reparación de caminos vecinales

Vecinos de las compañías de Ysypo, Ysypo Potrero, Santa Librada y San Pedro, del distrito de San Miguel, Misiones, se reunieron con la intendenta municipal, Elvina González, para reiterar el pedido de reparación de los caminos vecinales, que se encuentran en muy mal estado.

Los pobladores señalaron que desde hace años no se realiza una reparación adecuada. Indicaron que, en contadas ocasiones, se enviaron operarios y algunos equipos viales, pero los trabajos se limitaron a simples raspajes “vai vai”, que se destruyen completamente con la primera lluvia.

Exigen una intervención integral que garantice el tránsito seguro, ya que diariamente los vecinos utilizan estos caminos para ir a trabajar y también circulan productores agrícolas y hortícolas de la zona.

“Gracias a Dios concretamos una muy buena reunión, planificada y organizada, con la intendenta del distrito de San Miguel. Llegamos a un consenso muy importante, principalmente para la reparación de nuestros caminos. El camino vecinal que une Ysypo, Ysypo Potrero, San Pedro y Santa Librada está en una situación calamitosa”, señaló Nicolás Pesoa, poblador de una de las compañías.

En ese sentido, Pesoa indicó que la jefa comunal se comprometió a realizar, a partir del lunes, las gestiones necesarias ante el Ministerio de Obras Públicas para que la maquinaria llegue a la zona y se inicien los trabajos.

“Lo importante es que se haga un buen trabajo hasta terminar. Normalmente la máquina viene, trabaja uno o dos días y se retira, y el problema continúa. Esta vez pedimos que, si es necesario trabajar una o dos semanas, se haga hasta concluir correctamente en las cuatro comunidades”, expresó.

Por su parte, la intendenta Elvina González manifestó que mantuvo una extensa reunión con los vecinos para explicarles la situación actual y aseguró que se comprometió a gestionar ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Gobernación de Misiones la provisión de las maquinarias necesarias para la reparación de los caminos vecinales.

“El principal problema que tenemos en todo el departamento es el mal estado de los caminos vecinales, una situación que arrastramos desde hace meses debido a las lluvias constantes y a la falta de maquinarias suficientes. Desde la Municipalidad estaremos gestionando y trabajando con el MOPC y la Gobernación. Muchas veces los arreglos se pierden por las inclemencias del tiempo, pero me comprometo a seguir realizando las gestiones para que se puedan concretar las reparaciones”, indicó.