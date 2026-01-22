Docentes de la comunidad de Santa María se organizan y realizan trabajos de bacheo ante la inacción del MOPC

Un grupo de cinco docentes, miembros de la Asociación de Educadores de Santa María, Misiones, comenzó a solicitar colaboración entre colegas para realizar el bacheo de algunas zonas peligrosas de la ruta departamental D059, que une la comunidad mariense con el distrito de Santa Rosa.

Tras la inacción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Mario García, docente que trabaja desde hace dos años en la comunidad de Cerro Costa, una de las compañías del distrito, decidió liderar la reparación de varios tramos de esta ruta, que utiliza de manera habitual.

“Soy miembro de la Asociación de Educadores de Santa María y les propuse el trabajo a otros colegas, quienes se animaron a sumarse al bacheo conmigo. Así comencé a solicitar colaboración dentro del grupo de la asociación, y ellos aceptaron la propuesta e iniciaron la entrega de donativos”, expresó García.

Iniciaron los trabajos de bacheo en gran parte del trayecto de la ruta mencionada, así como en otra zona que conecta con la ruta PY01 hacia la ciudad de Santa María.

El docente señaló que esta acción refleja la falta de intervención de las autoridades competentes y sostuvo que “cuando el Estado no responde, el pueblo se organiza”.

Los organizadores destacaron el apoyo solidario recibido y agradecieron a quienes colaboraron para alcanzar el objetivo. Además, remarcaron que la iniciativa se llevó adelante sin involucramiento político y que la clave fue la organización, la confianza y la voluntad de la ciudadanía.

La ruta tiene una extensión de 20 kilómetros. El asfaltado fue inaugurado hace aproximadamente ocho años y, desde hace un par de años, presenta un marcado deterioro en gran parte de su trazado, con enormes baches. Este tramo es muy utilizado por toda la población.