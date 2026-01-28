Video: sigue la manifestación de sesameros en San Pedro

Los manifestantes están concentrados en un sector de la ciudad de Gral. Resquín, realizando cierre intermitente de la ruta PY08, con una importante cantidad de productores provenientes de los diferentes municipios de San Pedro y Canindeyú. El pedido al Gobierno se basa especialmente en el mejoramiento del precio de la variedad “sésamo blanco”, que actualmente se vende a G. 4.500 en el mercado nacional.

En ese aspecto, la productora Stela Insfrán, de San Vicente Pancholo, mencionó que vender a 4.500 guaraníes el kilo del producto es muy poco en comparación con los precios de años anteriores, cuando se llegó a pagar hasta G. 12.000 por un kilo de sésamo, por lo que se pide el acompañamiento de las autoridades de las instituciones correspondientes al sector agrícola, principalmente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), indicó.

Agregó que la gente está saliendo a la ruta no por puro gusto, sino por la necesidad de dar a conocer el grave problema que afecta a los labriegos que trabajan en el cultivo y la comercialización del rubro, cuyo precio se encuentra muy por debajo de lo que habitualmente se paga, enfatizó.

Continuar con la protesta hasta tener una respuesta

Por otra parte, aseveró que los sesameros van a continuar con la movilización hasta encontrar alguna solución a su reclamo, relacionado con el mejoramiento del precio de la oleaginosa. En ese sentido, subrayó que un equipo de trabajo, conformado por productores y representantes de algunas instituciones, se encuentra en la capital del país con el propósito de mantener una reunión con el viceministro de Agricultura, Ing. Juan Molinas, para ver si se encuentra una posible solución al respecto, indicó.

Queremos que nos escuchen

Otro productor asentado en la zona de Lima, Alejandro Colmán, expresó que los agricultores necesitan que las autoridades nacionales escuchen sus pedidos, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente que se encuentra movilizada tiene problemas para vender su producción de sésamo, por el bajo precio que se ofrece en el mercado local.

“Estamos esperando que la reunión con el viceministro de Agricultura tenga un resultado favorable para los labriegos, que solamente tienen el deseo de vender su producción a un mejor precio”, remarcó Colmán.