¡Atención! 11 departamentos están en el ojo de la tormenta esta tarde

Estos fenómenos climáticos se caracterizan por ser de rápido desarrollo y corta duración, pero con un alto potencial de severidad de forma puntual.

Entre las zonas bajo alerta por tormentas se encuentran departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, noreste de Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, sur y centro de Central, centro y este de Canindeyú, centro y norte de Alto Paraguay y centro y norte de Boquerón.

La institución recomienda a la ciudadanía tomar precauciones inmediatas, como evitar la circulación innecesaria en la vía pública y mantenerse alejados de estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Asimismo, se aconseja desconectar aparatos electrónicos y evitar el contacto con tuberías o elementos metálicos que puedan conducir descargas eléctricas.

