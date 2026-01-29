Nacionales
29 de enero de 2026 - 16:26

¡Atención! 11 departamentos están en el ojo de la tormenta esta tarde

Imagen de tormentas eléctricas y lluvia en Asunción.
Gif Imagen de tormentas eléctricas y lluvia en Asunción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial advirtiendo sobre el desarrollo de núcleos de tormentas que afectarán a 11 departamentos del territorio nacional en la tarde de este jueves.

Por ABC Color

Estos fenómenos climáticos se caracterizan por ser de rápido desarrollo y corta duración, pero con un alto potencial de severidad de forma puntual.

Entre las zonas bajo alerta por tormentas se encuentran departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, noreste de Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, sur y centro de Central, centro y este de Canindeyú, centro y norte de Alto Paraguay y centro y norte de Boquerón.

La institución recomienda a la ciudadanía tomar precauciones inmediatas, como evitar la circulación innecesaria en la vía pública y mantenerse alejados de estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

Asimismo, se aconseja desconectar aparatos electrónicos y evitar el contacto con tuberías o elementos metálicos que puedan conducir descargas eléctricas.

