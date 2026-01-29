Campesinos de la FNC exigen caminos de todo tiempo a la Gobernación de Caaguazú

Los productores nucleados en la FNC exigen que la Gobernación de Caaguazú intervenga directamente e inste a los intendentes de los distintos distritos a ejecutar trabajos de mejoramiento vial.
Los campesinos denunciaron que el mal estado de los caminos dificulta gravemente el traslado de productos desde las fincas, afectando la economía de numerosas comunidades rurales. Aseguran que, pese a reiterados pedidos a municipios y autoridades departamentales, hasta el momento no han recibido respuestas ni soluciones concretas.
Adrián Vázquez, representante de la FNC, señaló que los tramos más afectados se encuentran en las zonas rurales de los distritos de San Joaquín, Simón Bolívar, Cecilio Báez, Carayaó, R.I. Tres Corrales, Coronel Oviedo y Caaguazú.
Indicó que estos caminos internos son vitales para la comercialización de la producción campesina.
Tras permanecer varios minutos frente a la sede gubernamental, representantes de los manifestantes fueron recibidos por el encargado de Transporte de la Gobernación, Hugo Godoy, a quien exigieron una rápida intervención institucional.
Godoy comentó que se llegó a un acuerdo con los labriegos y que actualmente varias comunidades ya están siendo asistidas por la Gobernación. Añadió que las comunidades restantes serán atendidas en febrero, a excepción de algunos sectores que requieren equipos viales especializados con los que la institución no cuenta.
Los manifestantes advirtieron que, de no obtener respuestas concretas, analizan instalar un campamento permanente en el predio de la institución hasta lograr una solución definitiva al problema.