Piden prisión preventiva para joven detenido con droga en Carapeguá

El imputado, con pedido de prisión preventiva, es Alan Arturo Bareiro, de 24 años, domiciliado en el barrio San Francisco de Carapeguá. Durante la intervención policial, los efectivos policiales incautaron de su poder 0,8 gramos de supuesta cocaína del tipo crack.

Lea más: Carapeguá: joven detenido por el escape ruidoso de su motocicleta y resistencia a la autoridad

El fiscal interino de la Unidad 3 Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público, José Silguero, imputó a Bareiro por la supuesta tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.

El representante del Ministerio Público manifestó que el detenido se abstuvo de declarar, por lo que procedió a su imputación y solicitó prisión preventiva para el procesado.

El juez de Garantías local, Hilario Bustos, será quien decida si da o no lugar al pedido del Ministerio Público.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Procedimiento

El procedimiento policial se realizó tras la denuncia de vecinos, quienes alertaron que en el barrio Santo Domingo se estaban comercializando sustancias peligrosas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Carapeguá: detienen a supuesto autor que hirió de ocho puñaladas a un joven

Al llegar al lugar, la Policía detuvo a uno de los sospechosos luego de que arrojara una bolsita de polietileno al suelo, la cual posteriormente se confirmó que contenía supuestamente cocaína.

Historial del detenido

En abril de 2024, el joven resultó víctima de varias estocadas en distintas partes del cuerpo. Mantenía enemistad con otro compueblano, a quien supuestamente había desafiado por el amor de una mujer. A raíz de las heridas, había permanecido internado varios días en el Hospital de Trauma.

En noviembre de 2024, fue detenido en Carapeguá tras ser sorprendido circulando en una motocicleta que emitía ruidos molestos. El detenido opuso resistencia a la intervención policial y fue reducido por los intervinientes.