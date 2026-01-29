Policía Nacional da recomendaciones básicas a tener en cuenta a la hora de acudir a la edición XXV del Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

Este viernes 30 de enero arranca la XXV edición del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino en la Plaza Boquerón, junto con la quinta edición de la Feria Mangoré de Emprendedores en la Plaza Mariscal Estigarribia, en la ciudad de San Juan Bautista, capital del octavo departamento.

En ese sentido, desde la Dirección Departamental de Policía de Misiones emitieron recomendaciones para quienes asistirán a las actividades programadas durante estas fechas.

Lea más: Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino celebra su aniversario 25

Cuidados generales: Mantenga siempre a la vista sus pertenencias y evite llevar grandes sumas de dinero. En zonas muy concurridas, use el celular con precaución y no lo deje sobre bancos o mesas sin supervisión.

Cuidado de menores: No pierda de vista a los niños y acuerde un punto de encuentro en caso de extravío. Seguridad del vehículo: Cierre correctamente puertas y ventanas, no deje objetos de valor a la vista y estacione en lugares iluminados y habilitados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Casos sospechosos: Ante cualquier situación, acuda al personal

Unite al canal de ABC en WhatsApp

policial más cercano o llame al 911.

La comisaría Mirtha Ramos informó que se desplegarán alrededor de 100 efectivos policiales durante las actividades del viernes 30 y sábado 31, incluyendo personal de Investigación, Control de Automotores, Antinarcóticos, Delitos Económicos y agentes del Grupo Lince.

El programa de actividades es

El viernes 30 de enero, a las 10:00h, arranca la quinta edición de la Feria Mangoré de Emprendedores en la Plaza Mariscal Estigarribia, con exhibición de productos artesanales y delicias culinarias de la zona, sirviendo como antesala de la primera noche del festival central.

Desde las 21:00h comienza la primera noche del Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino en la Plaza Boquerón, con presentaciones de Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradición, Grupo Folclórico Guyra Campana, Misiones Canta, Academia de Danza Rocío Alegre, Grupo Ymaguareicha, Anga Purahei, Grupo Águila y Roky Paredes.

Actividades del sábado 31 de enero: Desde las 10:00 h continúa la Feria Mangoré de Emprendedores en la Plaza Mariscal Estigarribia, donde los visitantes podrán disfrutar de gastronomía típica y presentaciones artísticas, destacando como grupo principal La Retrobands con Emilio García.

A las 21:00 h comienza la noche central del festival en la Plaza Boquerón, con presentaciones del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, Estudio de Danza Carmen Acosta, Ballet Folclórico Nitsuga, Néstor Damián Girett, Chabely Fretes, Grupo Generación y desde Argentina, Los Alonsitos, Grupo Irundy y LA T & LA M, como cierre, el grupo local Estilos Band.

Desde la organización del festival informan que la hotelería y hospedajes ya se encuentran completamente llenos y se espera la presencia de más de 25.000 turistas que disfrutarán de este evento cultural y gastronómico de la capital de Misiones.