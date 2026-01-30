Atyrá se prepara para vivir la tradicional “Noche Blanca” en honor a la Virgen de la Candelaria

Cada 2 de febrero, la comunidad atyreña rinde homenaje a su protectora espiritual, la Virgen de la Candelaria, con una serie de actividades que combinan religiosidad, cultura y encuentro comunitario. Las celebraciones se iniciaron el 23 de enero con el tradicional novenario, que se desarrolla diariamente con la participación de familias, instituciones y grupos parroquiales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la devoción popular.

El momento central de los festejos será la Noche Blanca, que se celebrará este domingo 1 de febrero, en el templo San Francisco de Asís y sus alrededores. Según el programa, a las 19:00 se realizará la procesión, que partirá desde el portal de acceso a la ciudad y recorrerá las principales calles, iluminada por candiles y acompañada por fieles vestidos de blanco. Posteriormente, a las 20:00 se oficiará misa de la víspera de la Virgen de la Candelaria.

Desde las 22:00, los asistentes podrán disfrutar de una serenata artística, con presentaciones de academias y estudios de danza locales, además de reconocidos grupos como el Ballet Kamba Cuá, Sexta Armonía, Los Moyano y el Grupo Oasis de Villarrica, en un espacio pensado para el encuentro familiar y la expresión cultural. La jornada culminará con la tradicional cena de las familias atyreñas.

Origen de la actividad

La Noche Blanca se inició en el año 2012 y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las celebraciones más admiradas tanto por los ciudadanos como por los visitantes, debido a la masiva participación y a la profunda devoción que manifiestan los feligreses.

Además de su fuerte contenido religioso, la festividad se convirtió en un importante atractivo turístico y cultural de la ciudad. Se trata de una de las pocas procesiones nocturnas que se realizan en el país, lo que le otorga un carácter especial.

Durante la celebración, las calles se visten de blanco y se adornan especialmente para la ocasión, creando un marco visual único donde la fe, la tradición y la identidad local se unen en una misma expresión.

Programa de actividades

Viernes 30 de enero – Octavo día del novenario

19:00: Santa Misa, presidida por misionero redentorista a confirmar.

Sábado 31 de enero – Noveno día del novenario

19:00: Santa Misa, presidida por el padre Simeón Saucedo, misionero redentorista.

Al finalizar: adoración al Santísimo Sacramento y unción de los enfermos.

Domingo 1 de febrero – Noche Blanca (víspera de la festividad)

19:00: Procesión desde el portal de ingreso a la ciudad.Santa Misa: presidida por Monseñor Ricardo Valenzuela, Obispo de la Diócesis de Caacupé.

Lunes 2 de febrero – Día central de la festividad

08:00: Santa Misa, presidida por el padre Alejo Insfrán, misionero redentorista.

