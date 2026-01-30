Declaran de Interés Cultural y Turístico la 78ª fiesta patronal de San Blas en Aguai’y

La Comisión Permanente del Congreso, a través de la Declaración N° 5/2026, reconoció de interés cultural y turístico la septuagésima octava fiesta patronal en honor al Santo Patrono San Blas de Aguaí-y, de la ciudad de Carapeguá, departamento de Paraguarí, a realizarse los días 7 y 8 de febrero del 2026 en el complejo de la comunidad.

Asimismo, se insta a las autoridades nacionales a tomar el compromiso de la difusión y promoción de dicho evento, así como la activa participación en las actividades programadas por la Comisión de Asuntos Económicos de la Capilla San Blas, presidida por Richar Figueredo.

Figueredo explicó que la actividad declarada de interés cultural y turístico es importante porque de esta forma se salvaguarda la religiosidad y tradición popular de nuestro país.

En ese sentido, dijo que ayer inició el rezo del novenario en honor al patrón espiritual de la comunidad, que se lleva a cabo todos los días a partir de las 18:30 con el rezo del Santo Rosario y a las 19:00 con la Celebración de la Palabra o Santa Misa.

Explicó que para que el evento sea declarado de interés cultural y turístico, a solicitud de la Comisión de Asuntos Económicos, el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño había presentado el proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso.

Figueredo detalló que la fiesta patronal se divide en dos aspectos: el religioso, que forma parte de la religiosidad popular con el rezo novenario y la misa central que será el 8 de febrero, donde se realiza la adoración al Santo Patrono.

Por otra parte, está la fiesta taurina, que se va a realizar al costado de la capilla. Serán dos días de cultura y tradición donde la comunidad siempre recibe a pobladores de otros distritos y compañías, ya que es muy popular el evento que atrae a mucha gente.

Finalmente, dijo que las entradas al espectáculo taurino tendrán un costo de G. 40.000 para adultos y G. 15.000 para niños. Todo lo recaudado será invertido en el mejoramiento de la capilla, donde falta comprar más bancos y terminar la muralla del santuario.