Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas: ¿cuáles persisten en Paraguay?

El Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas fue establecido el 30 de enero por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de reflexionar acerca del sufrimiento que provocan y lograr el control, la eliminación y erradicación.

Se denominan “desatendidas” porque históricamente han ocupado un lugar mínimo en la agenda de salud mundial, recibiendo poca atención y financiación.

Enfermedades Tropicales Desatendidas en Paraguay

Rabia

Mordedura de animales ponzoñosos

Lepra

Leishmaniasis

Chagas

Tuberculosis

Este año el mensaje global de la OMS es: “Unirse. Actuar. Eliminar”, reconociendo que la única forma de eliminar estas infecciones es uniendo esfuerzos y centrando las estrategias en las personas afectadas.

Las enfermedades tropicales desatendidas pueden prevenirse, controlarse y eliminarse.

Hasta noviembre de 2023, 50 países habían logrado eliminar al menos una enfermedad tropical desatendida.

Prevención

Control de vectores

Salud pública veterinaria

Saneamiento del agua

Higiene

Recomendaciones