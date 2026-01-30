Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas: ¿cuáles persisten en Paraguay?

El Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas fue establecido el 30 de enero por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la finalidad de reflexionar acerca del sufrimiento que provocan y lograr el control, la eliminación y erradicación.
Se denominan “desatendidas” porque históricamente han ocupado un lugar mínimo en la agenda de salud mundial, recibiendo poca atención y financiación.
Enfermedades Tropicales Desatendidas en Paraguay
- Rabia
- Mordedura de animales ponzoñosos
- Lepra
- Leishmaniasis
- Chagas
- Tuberculosis
Este año el mensaje global de la OMS es: “Unirse. Actuar. Eliminar”, reconociendo que la única forma de eliminar estas infecciones es uniendo esfuerzos y centrando las estrategias en las personas afectadas.
Las enfermedades tropicales desatendidas pueden prevenirse, controlarse y eliminarse.
Hasta noviembre de 2023, 50 países habían logrado eliminar al menos una enfermedad tropical desatendida.
Prevención
- Control de vectores
- Salud pública veterinaria
- Saneamiento del agua
- Higiene
Recomendaciones
- Utilizar mosquitero para reducir el contacto entre los vectores y las personas.
- Vacunar a las mascotas.
- Acudir periódicamente al veterinario para controlar el estado de salud de los animales.
- Manipular y cocinar adecuadamente los productos de origen animal, como la carne y el pescado.
- Controlar el entorno reduciendo la población de roedores cerca de la casa.