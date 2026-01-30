Entrenamiento de “soldados de la patria”: destacan la cantidad de mujeres en el Ejército

La Escuela de Infantería del Ejército Paraguayo fue sede de la práctica de tiros de 131 cimeforistas, la mayoría mujeres, según indicó el ministro de Defensa, Óscar González.

El armamento utilizado para la práctica es el “básico de repetición”, ya que se encuentran en el inicio de las instrucciones que recibirán a lo largo de la preparación.

“Tenemos varios talleres, como el de tiros, combate a incendios, así como el de deslizamiento rápido por soga desde una torre. También embarque y desembarque de blindados, que es considerado peligroso, pero se toman todos los recaudos”, especificó.

Agregó que la práctica y las instrucciones recibidas motiva a los cimeforistas, lo que hace que la permanencia en el cuartel sea provechosa.

También mencionó que las prácticas son fundamentales para que los soldados puedan defender a la patria.

Combate al narcotráfico

El ministro también se refirió al trabajo interinstitucional que se realiza dentro del marco del combate al narcotráfico.

Las operaciones que se realizan son de erradicación de los cultivos de marihuana y es considerada la mejor manera de darle un alto al narcotráfico, ya que se ataca el problema desde el inicio, en el terreno, comenta.

“Son 500 mil kilos de marihuana que se erradicó en los últimos días en Amambay, Canindeyú, Concepción y Caazapá”, enfatizó.