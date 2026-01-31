Más de 300 jóvenes de Ñeembucú rindieron examen para acceder a las Becas del Gobierno

Con una masiva participación y gran expectativa, más de 300 jóvenes del departamento de Ñeembucú rindieron los exámenes correspondientes al Programa de Becas Gobierno del Paraguay, en una jornada desarrollada en el salón auditorio Padre Domiciano Ramírez de la Gobernación departamental.

En total, 307 postulantes fueron habilitados para la prueba de Competencias Básicas, la cual se llevó a cabo en dos turnos. En el horario de la mañana se presentaron 163 estudiantes, mientras que por la tarde participaron 144 jóvenes, con ingreso habilitado desde las 13:30 horas y evaluación a partir de las 15:00.

Los exámenes estuvieron a cargo de docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y tuvieron una duración de 120 minutos, evaluando conocimientos fundamentales necesarios para acceder a este beneficio educativo.

El coordinador departamental de becas, Diego Encina, destacó la alta convocatoria registrada en Ñeembucú y señaló que son más de 300 los postulantes del departamento, reflejando el creciente interés de los jóvenes por continuar su formación académica. Asimismo, indicó que los resultados de las pruebas se darán a conocer en breve, una vez concluidos los procesos de corrección y verificación.

Durante el proceso de preparación, diversas instituciones educativas y organismos públicos acompañaron a los estudiantes, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a esta ayuda estatal, considerada clave para la formación profesional de jóvenes de escasos recursos.

El Programa de Becas Gobierno del Paraguay es impulsado por el gobierno nacional con la cooperación de la Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Secretaría Nacional de la Juventud.