Becas del Gobierno: más de 18.000 jóvenes están habilitados para rendir por 5.000 cupos

Mañana se rinden las pruebas del programa de Becas del Gobierno. Los aspirantes deben presentarse dos horas antes, con cédula de identidad y un código QR recibido al tiempo de la inscripción. El examen arranca de 9:00 a 11:00 en el turno mañana y de 15:00 a 17: para los que tienen el turno de la tarde.

Itaipú, la entidad encargada de la organización, informó que hay 18.090 inscriptos habilitados para rendir en las 18 sedes habilitadas, incluido el local de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA).

Lea más: Becas del Gobierno: confirman las 18 sedes para el examen del sábado

“Las autoridades recordaron que solo se permitirá el ingreso con calculadoras autorizadas y botellas de agua. Todo el material necesario será entregado por los coordinadores de cada sede”, indicaron desde la hidroeléctrica.

Los resultados de la evaluación serán verificados por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) y publicados el lunes 2 de febrero. En esta fecha se abrirá un periodo de 48 horas para solicitar revisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sedes habilitadas

Caacupé , Cordillera: Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Facultad de Economía.

​Caazapá , Caazapá: Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Veterinarias.

​Ciudad del Este , Alto Paraná: Universidad Nacional del Este (UNE).

​Concepción , Concepción: Universidad Nacional de Concepción (UNC).

​Coronel Oviedo , Caaguazú: Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).

​ Curuguaty , Canindeyú: Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN)

Encarnación , Itapúa: Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

​Neuland , Boquerón: Facultad de Ciencias Agrarias UNA (FCA/UNA)

​ Paraguarí , Paraguarí: Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Económicas.

Pedro Juan Caballero , Amambay: Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Agrarias.

​ Pilar , Ñeembucú: Sede de la Gobernación de Ñeembucú.

​ Salto del Guairá , Canindeyú: Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN)

​ San Juan Bautista , Misiones: Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Facultad de Ciencias Veterinarias.

​San Lorenzo , Central: Universidad Nacional de Asunción (UNA), Facultad de Ingeniería (FIUNA) y CITEC (Luque).

​Santa Rosa del Aguaray , San Pedro: Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Facultad de Ciencias Médicas.

​San Estanislao , San Pedro: Universidad Nacional de Asunción (UNA) – Filial de la Facultad de Ciencias Económicas.

​Villa Hayes , Presidente Hayes: Universidad Nacional de Asunción (FCE/UNA) - Facultad de Ciencias Económicas.

​Villarrica, Guairá: Universidad Nacional de Asunción (FCE/UNA) - Facultad de Ciencias Económicas

Áreas priorizadas

El Gobierno recordó que desde este año, las becas están orientadas a áreas de formación consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Atención docentes: Japón ofrece becas para entrenamiento didáctico

Entre las áreas, aparece las Ciencias de la Salud, con programas en Medicina, Enfermería y otras disciplinas esenciales para fortalecer la atención médica; las ingenierías y tecnologías, que impulsan la innovación y la infraestructura; y las ciencias ambientales, enfocadas en sostenibilidad y conservación.

Se incluyen se educación, con formación docente en distintos niveles; las Ciencias Naturales, que fomentan la investigación científica; y las Ciencias Agrarias, clave para el desarrollo agropecuario y la seguridad alimentaria.