Más de 5 mil personas disfrutaron de la primera noche del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

En la Plaza Boquerón de San Juan Bautista se realizó la primera jornada del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, en su XXV edición, considerado el festival gastronómico más importante del departamento de Misiones.

Más de 5.000 personas, entre turistas y pobladores de la zona, se congregaron en la plaza para disfrutar de la gastronomía local. Los asistentes pudieron degustar el Batiburrillo, el Chorizo Sanjuanino, la chatasca y la bebida típica Siriki, elaborada con lima sutil, soda, caña blanca y abundante hielo.

El batiburrillo o batisburrillo es originario del País Vasco, España, y fue introducido en San Juan Bautista hacia el año 1926 por el emigrante español Sebastián Sasiaín, quien acostumbraba preparar el plato en verbenas o encuentros entre vecinos. En su origen, es una picada de vísceras de cerdo y oveja. Actualmente, se prepara con menudencias de ganado vacuno.

Jorge Manuel Bigado, del stand Quebranto de los Vecinos, mencionó que lo prepara como la receta original, pero con menudencias de vacuno, y que uno de sus secretos principales es la utilización equilibrada de los condimentos. No obstante, siempre agrega una pizca extra de locote picante para realzar el sabor y así dar paso a la bebida tradicional, que es el siriki.

En ese sentido, Alicia Giménez, que se presentó con su stand de siriki, explicó que ella prepara la bebida con jugo de lima sutil, caña blanca de 40°, soda y mucho hielo para acompañar el batiburrillo o el chorizo sanjuanino.

Otro de los participantes en el stand de chorizo sanjuanino es la familia Morínigo Samaniego, quienes mencionaron que toda la familia prepara esta comida típica de la capital de Misiones, creada por Aníbal Amarilla y su esposa María Caballero de Amarilla en la década del 60. La elaboran con una parte de carne vacuna y otra de carne de cerdo, y su ingrediente principal también es el picante, que realza el sabor.

En el escenario del festival se presentaron varios grupos artísticos, entre ellos el Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradición, el Grupo Folclórico Guyra Campana y la Academia de Danza Rocío Alegre.

Festival musical

La música en vivo también animó a los presentes con las actuaciones de Misiones Canta, Grupo Ymaguareicha, Anga Purahei, Grupo Águila y Ricky Paredes.

Las actividades continuarán este sábado 31 con el segundo día de la Feria Mangoré de emprendedores, nuevamente en la Plaza Mariscal Estigarribia, que incluirá un show en vivo de La Retrobands.

El evento central del XXV Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino comenzará a las 21:00 en la Plaza Boquerón. La apertura estará a cargo del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de Danza Carmen Acosta y el Ballet Folclórico Nitsuga.

Durante la noche también se presentarán Néstor Damián Girett, Chabely Fretes y Grupo Generación. Desde Argentina llegarán Los Alonsitos, Grupo Irundy y La T y La M. El cierre estará a cargo del grupo local Estilos Band.

Las actividades continuarán el domingo 1 de febrero en la Granja Achar con una gran fiesta campestre. Los turistas podrán disfrutar de paseos a caballo, senderismo y recorridos en zulky. Además, se realizará la tradicional jineteada.