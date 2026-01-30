Arrancó Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino con la feria de emprendedores

Con el objetivo de brindar un espacio a los emprendedores locales, la Municipalidad de San Juan Bautista organiza cada año la feria “Mangoré”, dedicada a la exhibición y venta de productos artesanales y de la gastronomía típica de la zona. En esta edición se desarrolla la quinta entrega de la muestra.

La actividad arrancó al filo del mediodía de hoy, cuando unos 50 emprendedores se instalaron en la plaza Mariscal Estigarribia para ofrecer sus productos. También se contó con la actuación de artistas que deleitaron al público presente con música en vivo.

Esta noche, a las 21:00, inicia la primera jornada del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino en la plaza Boquerón, con presentaciones de ballets y grupos musicales locales, departamentales y nacionales.

Subirán al escenario: Grupo Folclórico Alma, Tierra y Tradición; Grupo Folclórico Guyra Campana; Misiones Canta; Academia de Danza Rocío Alegre; Grupo Ymaguareicha; Anga Purahei; Grupo Águila y Ricky Paredes.

Las actividades continúan el sábado 31 de enero con la segunda jornada de la Feria Mangoré de emprendedores, con exhibición de diversos productos artesanales y de la gastronomía típica popular del departamento de Misiones, nuevamente en la plaza Mariscal Estigarribia. Los visitantes podrán disfrutar además del show en vivo de Emilio García con la Retrobands.

El evento central de la edición número 25 del Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino comenzará también a las 21:00 en la plaza Boquerón, con la presentación de varios números musicales.

La apertura estará a cargo del Ballet Folclórico de la Coopersanjuba, el Estudio de Danza Carmen Acosta y el Ballet Folclórico Nitsuga. Actuarán además Néstor Damián Girett, Chabely Fretes y Grupo Generación. Desde Argentina llegarán Los Alonsitos, Grupo Irundy y La T y La M. El cierre será con el grupo local Estilos Band.

Las actividades continuarán el domingo 1 de febrero en la Granja Achar con una gran fiesta campestre. Los turistas podrán disfrutar de paseos a caballo, senderismo y recorridos en zulky. Además, se realizará la tradicional jineteada.