¡Atención! Advierten sobre ataque de tiburones en una playa de Brasil

El pasado jueves, un adolescente de 13 años murió tras ser atacado por un tiburón en el mar frente a una playa en la localidad de Olinda, en el estado brasileño de Pernambuco, un estado en el que se han registrado 82 ataques de escualos desde 1992.

La playa Del Chifre, donde ocurrió el incidente que acabó con la vida del adolescente la semana pasada, ya había registrado otros cinco hechos similares, según informa el medio brasileño NSC Total.

Uno de esos incidentes fue fatal y ocurrió en 2006.

El más reciente ataque de tiburones en Olinda, previo al del pasado jueves, se registró en 2023 y dejó herido a un surfista.