Comitiva fiscal policial detuvo a tres presuntos abigeos con varias evidencias

La primera intervención, a cargo de la comitiva fiscal-policial encabezada por la agente fiscal de la Unidad Nº 1 de la Fiscalía Zonal de Choré e interina de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Abigeato de San Estanislao, Jazmín María Onelir Segovia, acompañada de personal del Departamento de Lucha Contra el Abigeato, liderado por el jefe regional, se llevó a cabo en la compañía Naranja Hai, distrito de Choré.

En este sector de la ciudad se procedió al allanamiento de tres viviendas ubicadas en la misma comunidad, logrando la detención de Marcial Vera Cantero (55), quien posee orden de captura por hurto agravado y abigeato, además de Arnaldo Martínez Chávez (24), que también cuenta con orden de detención por violación a la patria potestad y abigeato.

Las intervenciones permitieron la incautación de un rifle calibre 32, marca Voito, de procedencia brasileña, con cuatro cartuchos sin percutir, celulares, entre otras evidencias.

Segundo procedimiento

La segunda intervención se produjo en la comunidad indígena Palomita, situada en la colonia Vy´a Renda, distrito de Yrybucua. Este procedimiento se dio luego de que los intervinientes recibieron una denuncia del robo y faenamiento de una vaquilla del interior del establecimiento Chiquitín, ubicado en esta jurisdicción, resultando víctima Milciades Vargas, de 48 años, domiciliado en el asentamiento Alemán Cue.

Como presunto autor del caso fue aprehendido el ciudadano Silvio Serafín Samudio Borda, vecino de la zona. De su poder se incautaron un rifle calibre 22 mm de fabricación casera con un cartucho en su alvéolo, una motocicleta de la marca STAR, modelo New Desert, color negro, 200 cc, trail, más de 60 kilos de carne de dudosa procedencia y aparatos celulares.

En este procedimiento la comitiva estuvo acompañada por efectivos de la subcomisaría 19ª de la colonia Vy´a Renda, distrito de Yrybucuá.