Ordenan sacerdote a joven salesiano en Concepción

El nuevo sacerdote católico es Rodrigo Javier Benítez Martínez, de 31 años, quien nació en Concepción y fue alumno del Instituto Salesiano San José. Sus padres César Benítez y Filomena Martínez, estuvieron en la misa al igual que los hermanos del religioso.

Durante su homilía Monseñor Gabriel Escobar le dijo al joven presbítero que debe ser un sacerdote cercano a la gente. Hizo especial énfasis en el carisma salesiano, que se caracteriza por el trabajo cercano con los jóvenes.

Por su parte el nuevo sacerdote agradeció a sus padres, familiares, formadores, entre otros por acompañarlo en su vocación. Mañana a las 11:00 celebrará su primera misa en la parroquia María Auxiliadora, ubicada en Concepción.

La ordenación fue acompañada por muchas personas que llenaron la Catedral de Concepción. Asimismo, muchos sacerdotes concelebraron la misa de ordenación.

El nuevo sacerdote

El joven sacerdote dio los primeros pasos en la congregación salesiana en Ypacaraí, durante el año 2013-2014, realizando el Aspirantado y Prenoviciado. En el año 2015 hizo su noviciado en Argentina en la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba.

Luego de un año de preparación, hizo su primera profesión como Salesiano de Don Bosco, el 30 de enero de 2016.

Posteriormente, realizó sus estudios de Filosofía y profesorado en Ciencias Sociales en Asunción entre los años 2016 y 2018. La experiencia pastoral del Tirocinio lo realizó en Coronel Oviedo y Villarrica durante el 2019 y 2020.

Entre los años 2021 y 2024 realizó sus estudios de Teología en el Teologado de San Justo, en Buenos Aires. Hizo su profesión perpetua como salesiano de Don Bosco el 31 de enero del 2024 en el Santuario María Auxiliadora de Asunción.

En el año 2025 y fue destinado a la comunidad salesiana de Concepción y actualmente trabaja en el colegio Don Bosco de Yapacaraí.