Virgen de la Candelaria: serenata, momentos litúrgicos y festival en honor a la patrona de Capiatá

El novenario de la Virgen de la Candelaria se inició el pasado 18 de enero. Las actividades en honor a la santa patrona de Capiatá comienzan hoy al término de la misa presidida por monseñor Celestino Ocampo Gaona. En el homenaje artístico, participarán academias de danzas como Generación de Villarrica, Melissa Hicks y su grupo Tekové, Las Paraguayas, Néstor Ló y Los Caminantes. Al término del festival se realizará el ángelus cantado.

Desde la madrugada de mañana se preparará el denominado “Paseo de las Candelas”, con la colocación de mil candelas, sendero por el cual la imagen de la Virgen de la Candelaria recorrerá en procesión hasta la Capilla San Francisco de Asís.

En ese lugar, a las 05:00, se celebrará la Misa de las Candelas, que estará presidida por el párroco Jorge Sotelo. Posteriormente, se iniciará la procesión central de la santa patrona de Capiatá, retornando por el Paseo de las Candelas hasta la parroquia, donde se desarrollará la misa central.

La colocación y encendido de las candelas, elaboradas este año con recipientes de barro, grasa de origen animal, mechas y parafina, comenzará a partir de las 01:30. La primera procesión, desde la parroquia hasta la Capilla San Francisco de Asís, está prevista para las 03:30, seguida de la Santa Misa de las Candelas.

La procesión central partirá desde la Capilla San Francisco de Asís y recorrerá la calle San Francisco de Asís, continuará por Estudiantes Capiateños, girará a la derecha por la calle 2 de Febrero, luego a la izquierda por Teniente Riquelme y, finalmente, tomará la calle La Candelaria hasta llegar a la parroquia Virgen de la Candelaria.

La imagen mariana será recibida con cantos festivos y una serenata de bienvenida, como antesala al acto litúrgico central marcada para las 07:00, que será la Misa Central, presidida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Hermes Robledo Romero.

Durante la jornada también se celebrarán otras tres misas en el templo parroquial. A las 10:00 se oficiará la Santa Misa para niños, presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villeta, presbítero Alfonso Darío Pintos. A las 15:00 se celebrará la misa dirigida a los jóvenes, a cargo del párroco de la parroquia San Rafael Arcángel de Itá, presbítero Hugo Alberto Araujo. Finalmente, a las 18:30, se realizará la misa para las familias, presidida por el párroco de la parroquia Nuestra Señora Virgen del Rosario, presbítero Roberto Carlos Escobar.

Paseo de las candelas

En el año 2020, un grupo de capiateños reavivó la tradición del Paseo de las Candelas. Antaño, las candelas eran elaboradas con cáscaras de apepú y actualmente utilizan materiales reciclables y renovables.

Este año emplean recipientes de barro, que al término de la procesión los feligreses podrán llevar como recuerdo de la festividad.

En total participaron 20 personas en la elaboración de los 1.000 candiles. Son fieles activos en la iglesia parroquial y en las capillas San Wenceslao, Virgen de Fátima y Virgen del Rosario. Colaboradores de distintas comunidades aportaron antorchas de mano y velas.