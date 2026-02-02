¡Atención! Activan alerta por tormentas para ocho departamentos

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos en la misma intensidad y la ocasional caída de granizos. Estas condiciones climáticas son propias de la temporada y podrían intensificarse rápidamente en las zonas de cobertura mencionadas por los especialistas.

La zona de influencia abarca tanto el centro y este de la región Oriental como gran parte de la región Occidental.

Lea más: Meteorología: semana arranca con alerta de más tormentas en Paraguay

Los departamentos específicamente afectados en esta alerta son: Guairá, Caaguazú, Paraguarí (centro y norte), Alto Paraná, Central (centro y sur), Presidente Hayes (oeste y sur), Alto Paraguay (este) y el sur de Boquerón.

Se espera que las condiciones de inestabilidad persistan durante las próximas horas. El sistema de monitoreo meteorológico se mantiene activo para actualizar el área de cobertura en caso de que los núcleos de tormenta se extiendan a otros departamentos del territorio paraguayo.

