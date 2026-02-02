Comunidad indígena de Misiones pide energía eléctrica y de agua potable de forma urgente

En el distrito de Santa María, departamento de Misiones, se encuentra asentada la comunidad indígena Cerro Poty II, instalada allí desde hace aproximadamente un mes. Las familias provienen de la ciudad de San Lorenzo, del departamento Central, y ocupan un terreno adquirido por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) el año pasado.

La dirigente de la comunidad, Petrona Ruiz Díaz, señaló que atraviesan múltiples necesidades, entre ellas la falta de energía eléctrica y la distribución adecuada del servicio de agua potable.

“Estamos ocupando recién el terreno adquirido por el INDI aquí en la zona de Santa María, pero tenemos dos inconvenientes principales: la provisión de energía eléctrica y la distribución del agua potable para cada familia”, expresó.

Ruiz Díaz solicitó a las autoridades competentes que realicen las gestiones necesarias para la instalación y bajada del servicio de energía eléctrica. Indicó que la falta de energía impide el uso de electrodomésticos básicos como ventiladores y heladeras, muy necesarios ante las altas temperaturas.

“Muchas familias tenemos nuestras comodidades como heladera, congelador y ventiladores, pero no podemos usarlas por la falta de energía eléctrica la cual es muy necesaria en estos días de intenso calor. Necesitamos hacer aunque sea hielo para tomar agua bien fría”, agregó.

La dirigente informó que son diez las familias que se trasladaron a la zona, cada una con un promedio de entre cinco y diez integrantes. La mayoría son niños, quienes requieren condiciones mínimas de confort debido a la temporada de calor extremo.

Asimismo, la comunidad solicita acompañamiento para la instalación de la red de distribución de agua potable. Si bien lograron instalar el servicio, actualmente solo funciona en un punto del asentamiento, por lo que deben acarrear el agua en baldes o bidones.

“Los caños ya fueron donados por la Gobernación de Misiones. Como comunidad vamos a aportar la mano de obra, pero necesitamos maquinaria para realizar las zanjas y así poder distribuir el agua a cada vivienda”, explicó Ruiz Díaz.