Funcionarios de la ANDE se manifiestan a nivel nacional exigiendo la renuncia del presidente

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ande (Sitrande) convocó a una manfistación general, a nivel país, solicitando la renuncia del presidente de la entidad estata, el ingeniero Félix Sosa.

En la mañana de este lunes, un grupo importante de funcionarios se manifestó en la sede central de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“Esta jornada de protesta es a nivel nacional, porque no encontramos otro camino, ya que a la fuerza están queriendo rematar a la ANDE”, expresó Adolfo Villalba, Secretario General de la Sitrande.

Comentó que se ha hecho un decreto en complicidad con las autoridades de la ANDE. “En el decreto se establece una tarifa especial para industrias convergentes y prácticamente, los ministros del MITIC y del MIC, van a decidir quiénes son las industrias convergentes y quiénes no”.

En ese caso, Villalba mencionó que la ANDE va a tener que obedecer y asegurarles la tarifa especial por quince años y sin reajuste tarifario.

“Esto es muy perjudicial y genera un antes y un después en la administración de la energía eléctrica en el país. Por eso nosotros exigimos al presidente que se plante y haga respetar a la institución. Pero él quiere seguir negociando y hay cosas que ya no se pueden negociar”, apuntó.

A renglón seguido, fue muy claro: “Si él no tiene los pantalones para pararse y decirle al presidente de la República que esto está mal, entonces se tiene que ir”,

Para finalizar, el secretario general de Sitrande indicó que por ahora se van a manifestar frente a las agencias. “Nosotros vamos a quedarnos acá, vamos a hacer vigilia si es necesario y vamos a analizar qué acciones tomar en los próximos días".