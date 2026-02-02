Con fervor y tradición, Piribebuy se prepara para celebrar a San Blas

La antigua imagen de San Blas presidirá el altar durante la misa central, que comenzará a las 07:30. La figura se conserva en el oratorio familiar situado en el barrio que lleva su mismo nombre, del “santo protector de la garganta”.

Las actividades de la víspera solemne de hoy, lunes 2, comenzaron a las 18:30 con la procesión de la imagen de San Blas rumbo al Santuario Dulce Nombre de Jesús.

Las calles de Piribebuy se llenan de color y expresiones de religiosidad popular, con participación de la población y ciudadanos que llegan desde diferentes puntos del país para las celebraciones, en un ambiente de reflexión y encuentro comunitario.

Programa de celebraciones

Lunes 2 de febrero

18:30: Procesión de la imagen de San Blas hasta el Santuario Dulce Nombre de Jesús

19:30: Misa presidida por monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé

Martes 3 de febrero

7:30: Misa presidida por el presbítero Narciso Velázquez, cura rector de la parroquia Santuario del Santísimo Sacramento y del Perpetuo Socorro

