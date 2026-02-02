Nacionales
02 de febrero de 2026 - 21:16

Con fervor y tradición, Piribebuy se prepara para celebrar a San Blas

Honrarán a San Blas en la iglesia Dulce nombre de Jesús de Piribebuy.
La antigua imagen de San Blas, conservada en un oratorio familiar ubicado en el barrio que lleva el nombre del "santo protector de la garganta"Faustina Agüero

Piribebuy se prepara para celebrar el día de San Blas, patrono de la ciudad, con actividades religiosas en el Santuario Dulce Nombre de Jesús. El programa central se cumplirá mañana, martes 3 de febrero, desde las 7:30, y se espera la participación de numerosos fieles locales y visitantes que llegarán a renovar su fe y mantener viva la tradición.

La antigua imagen de San Blas presidirá el altar durante la misa central, que comenzará a las 07:30. La figura se conserva en el oratorio familiar situado en el barrio que lleva su mismo nombre, del “santo protector de la garganta”.

Las actividades de la víspera solemne de hoy, lunes 2, comenzaron a las 18:30 con la procesión de la imagen de San Blas rumbo al Santuario Dulce Nombre de Jesús.

Las calles de Piribebuy se llenan de color y expresiones de religiosidad popular, con participación de la población y ciudadanos que llegan desde diferentes puntos del país para las celebraciones, en un ambiente de reflexión y encuentro comunitario.

Cada año los devotos lucen la capa roja de la imagen de San Blas.
Programa de celebraciones

Lunes 2 de febrero

  • 18:30: Procesión de la imagen de San Blas hasta el Santuario Dulce Nombre de Jesús
  • 19:30: Misa presidida por monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé

Martes 3 de febrero

  • 7:30: Misa presidida por el presbítero Narciso Velázquez, cura rector de la parroquia Santuario del Santísimo Sacramento y del Perpetuo Socorro

<br>

