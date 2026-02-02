Desborde del río Pilcomayo: SEN asistirá a unas 700 familias

El desborde del río Pilcomayo por el taponamiento del canal debido a la gran cantidad de sedimentos y vegetales que arrastra el agua reduce el volumen que logra avanzar aguas abajo y afecta a unas 700 familias que serán asistidas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

El ministro de la SEN, Arcenio Zárate, indicó que las inundaciones amenazan a varias comunidades del Chaco, especialmente en el departamento de Boquerón.

Indicó que el trabajo se realiza en conjunto con el Ejército paraguayo y asiste a 709 familias, antes de que se produzca el aislamiento.

“La zona de Margariño estaba aislada, pero ya cuenta con acceso terrestre; sin embargo, hoy llueve, por lo que aún no llegamos a la totalidad de las familias”, especificó.

Como base de la operación es utilizado el Cuartel de Infante Rivarola, desde donde se asiste con alimentos no perecederos.

El destacamento militar cuenta con un aeródromo y personal disponible para el trabajo de asistencia humanitaria, indicó el general Manuel Rodríguez, comandante del Ejército.

Arroyo Morotî en Asunción

Otro de los trabajos que llevan adelante la SEN y el Ejército, entre otras instituciones, es la limpieza del arroyo Morotî en la capital del país.

El cauce se encuentra a pocos metros de la Costanera Sur de Asunción y está taponado por la gran cantidad de basura que se tira en el sitio y provoca una gran contaminación.

El trabajo se realiza en conjunto con la Comuna capitalina y anuncian que se extenderá a otros cauces que se encuentran en las mismas condiciones.