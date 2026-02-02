Descartan complicidad interna en la fuga de colombianos que violentaron sus tobilleras

Tres ciudadanos colombianos detenidos el diciembre pasado por intentar realizar una operación comercial con billetes falsos, se fugaron tras violentar sus tobilleras electrónicas.

Se trata de Jhon Jaider Millan Brand, Jeferson Mauricio Ibañez Moreno y Carlos Mauricio Jaimes Vargas, contra quienes se impartió nuevamente orden de captura.

Al ser consultado sobre si las tobilleras pueden ser vulneradas fácilmente o si son resistentes, el abogado Giovanni Valenzuela, coordinador de la Omdec por parte del ministerio del interior, comentó que es muy complicado.

“Manualmente es imposible. ¿Por qué? Porque tiene su mecanismo de control. Ahora, con otro artefacto, evidentemente sí es vulnerable", señaló.

Lea más: Tobillera electrónica: tras fuga de colombianos, ministro ordena auditoría

La otra posibilidad es que lo hayan hecho de manera digital, a lo que respondió: “Digitalmente es imposible, porque tiene un solo acceso que sería con la gente del consorcio. No pueden vulnerar de ninguna manera porque no tienen el acceso para la conexión correspondiente, o sea, que para tener el acceso se debería desconectar y al desconectar inmediatamente te notifican”.

Ante la pregunta de si pudo haber alguna ayuda por parte de los funcionarios que operan el sistema, dejó en claro que se descarta esa posibilidad, pues la notificación fue al instante.

“Tenemos todo el registro correspondiente de los personales de la Omdec, quienes inmediatamente se comunicaron, activaron el protocolo y habilitaron la alarma correspondiente. Se avisó a los superiores, a la Comisaría Jurisdiccional, se apersonaron y existe acta en la cual se ha elaborado todo el procedimiento que se ha realizado”.

Para finalizar, indicó que la auditoría ordenada por el ministro de la Corte, Jiménez Roda no les estaría afectado en lo absoluto, pues tienen todo documentado el procedimiento.