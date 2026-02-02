Nacionales
02 de febrero de 2026 - 12:01

Tobillera electrónica: tras fuga de colombianos, ministro ordena auditoría

Fachada del Palacio de Justicia.
Tras la fuga de tres colombianos que violentaron sus respectivas tobilleras electróncias, se dispuso una auditoría con relación al caso.Gentileza

Tres ciudadanos colombianos detenidos el diciembre pasado por intentar realizar una operación comercial con billetes falsos, se fugaron tras violentar sus tobilleras. Tras ser informado de lo ocurrido, el ministro Eugenio Jiménez Rolón ordenó la realización de una auditoría de gestión para verificar las circunstancias en que los extranjeros fueron beneficiados con medidas sustitutivas de prisión, además de la adopción de medidas para su recaptura.

La fuga de tres ciudadanos colombianos procesados por supuesta producción de moneda no auténtica fue comunicada el sábado 31 de enero, a las 13:00 horas, al ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Dr. Eugenio Jiménez Rolón. Los extranjeros violentaron sus tobilleras electrónicas para luego darse a la fuga.

Se trata de Jhon Jaider Millan Brand, Jeferson Mauricio Ibañez Moreno y Carlos Mauricio Jaimes Vargas, contra quienes se impartió nuevamente orden de captura.

Asimismo, Jiménez Rolón dispuso una auditoría de gestión al expediente del caso, con el objetivo de examinar las circunstancias en las que fueron otorgadas las medidas alternativas a la prisión preventiva a los extranjeros y elaborar un informe técnico detallado del caso.

