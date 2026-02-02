Tobillera electrónica: tras fuga de colombianos, ministro ordena auditoría

Tres ciudadanos colombianos detenidos el diciembre pasado por intentar realizar una operación comercial con billetes falsos, se fugaron tras violentar sus tobilleras. Tras ser informado de lo ocurrido, el ministro Eugenio Jiménez Rolón ordenó la realización de una auditoría de gestión para verificar las circunstancias en que los extranjeros fueron beneficiados con medidas sustitutivas de prisión, además de la adopción de medidas para su recaptura.