Tobillera electrónica: tras fuga de colombianos, ministro ordena auditoría

La fuga de tres ciudadanos colombianos procesados por supuesta producción de moneda no auténtica fue comunicada el sábado 31 de enero, a las 13:00 horas, al ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Dr. Eugenio Jiménez Rolón. Los extranjeros violentaron sus tobilleras electrónicas para luego darse a la fuga.
Se trata de Jhon Jaider Millan Brand, Jeferson Mauricio Ibañez Moreno y Carlos Mauricio Jaimes Vargas, contra quienes se impartió nuevamente orden de captura.
Asimismo, Jiménez Rolón dispuso una auditoría de gestión al expediente del caso, con el objetivo de examinar las circunstancias en las que fueron otorgadas las medidas alternativas a la prisión preventiva a los extranjeros y elaborar un informe técnico detallado del caso.
NOTICIA EN DESARROLLO
