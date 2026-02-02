Falta de agua desata reclamos en Ayolas

El dirigente barrial Miguel Amarilla de Ayolas expresó que la situación llegó a un límite y que ya no aceptarán más promesas.

“Estamos atravesando una situación calamitosa; ya no podemos seguir callando la falta de agua en los barrios de Ayolas. Se recurrió a las autoridades por mucho tiempo; sin embargo, no hay una solución”, manifestó, al tiempo de remarcar que la población enfrenta necesidades diarias por la falta del vital líquido.

Al mismo tiempo, mencionó que este lunes un grupo de vecinos acudirá hasta la Junta Municipal de Ayolas para exigir la declaración de emergencia distrital.

Indicó que esta medida permitirá a los concejales contar con una herramienta legal para exigir al intendente Carlos Duarte (ANR) la implementación de mecanismos urgentes que permitan paliar y solucionar la crítica situación que afecta a numerosos barrios del distrito.

Por su parte, la pobladora del barrio Yataity, Paula Rivero, manifestó que, pese a vivir a unos 50 metros de la Planta de Agua, el suministro no llega a su vivienda.

Explicó que la situación se repite cada año con la llegada del verano, aunque en esta ocasión es mucho más grave. Recordó que anteriormente podían juntar agua durante la noche, pero actualmente solo llega en pequeñas cantidades durante la madrugada y, en ocasiones, pasan dos o tres días sin servicio.

Rivero también mencionó que, ante la falta de agua potable, en algunas ocasiones se ven obligados a comprar agua para el consumo, aunque aclaró que no siempre pueden darse ese lujo debido a la difícil situación económica. Señaló que adquirir diariamente bidones de agua representa un gasto que muchas familias no están en condiciones de afrontar, lo que agrava aún más el panorama para los pobladores afectados.

