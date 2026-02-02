Mujer desaparecida fue encontrada sin vida en un pozo

El hecho se registró alrededor de las 17:30, cuando familiares de la víctima, que la estaban buscando desde hacía varias horas, hallaron el cuerpo en el interior de un pozo de aproximadamente 15 metros de profundidad, situado dentro de la propiedad.

La búsqueda era encabezada por su nieta, Milagros Belén Cabrera López (24). Hasta el lugar acudieron bomberos voluntarios de Coronel Oviedo, quienes procedieron a rescatar el cuerpo utilizando equipos especiales, debido a la profundidad del pozo.

Posteriormente se constituyó el asistente fiscal Pericles Cubilla, de la Fiscalía Zonal de Caaguazú, acompañado del médico forense Óscar Duré, quien tras la inspección diagnosticó como causa de muerte asfixia por ahogamiento. También intervino personal de Criminalística para los trabajos técnicos de rigor.

Tras los procedimientos correspondientes, el cuerpo fue entregado a los familiares.

