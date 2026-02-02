Mundial 2026: esto dice la Dinac sobre los vuelos directos a EE.UU.

Para el Mundial de Fútbol de este año, desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se habilitarían unos “vuelos temporales” directos a Estados Unidos, según confirmó hoy el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza.

Al respecto detalló que estos serían mediante empresas privadas, específicamente con vuelos chárter, aunque la idea a futuro es contar con una conectividad aérea directa entre ambos países de forma permanente.

“Donde juegue Paraguay con seguridad va a haber línea directa; hay una expectativa tremenda”, apuntó.

Modernización del sistema aeroportuario

Por otra parte, Mendoza también detalló que existe un acuerdo con Emiratos Árabes para una actualización del sistema aeroportuario con un mejor servicio y conectividad para todos los pasajeros.

“Mejorar la conectividad, más itinerarios, más frecuencias, más aerolíneas, todo para tener una experiencia más práctica y más ágil”, mencionó en comunicación con ABC Cardinal.

