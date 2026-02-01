Todo lo que tenés que saber para ir al Mundial

Leanne Cannon, directora de Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos, detalla una hoja de ruta esencial para el proceso de obtención de la visa

—¿Cómo están los trámites de visa tras el sorteo de los partidos y qué medidas han tomado en la embajada de los Estados Unidos en Asunción ante el interés de los hinchas?

—La cónsul, tras ver el júbilo del público –en el partido en el que la Albirroja clasificó el año pasado en el Defensores del Chaco-, decidió agregar más espacios de cita de entrevista. Se pidió personal extra a Washington y ahora ofrecemos entre 300 a400 citas diarias. En diciembre de 2025, tuvimos 3.572 citas, más del doble que el año anterior en esas mismas fechas, y el periodo de espera actual es de solo dos semanas.

—¿Se puede usar ayuda de agencias de turismo para llenar el formulario DS-160 para la visa de turista?

—Es un servicio legítimo, pero la responsabilidad final de que los datos sean correctos es del solicitante. Hay que verificar que el número de solicitud coincida con la cita al menos tres días antes, porque luego el sistema se cierra para trámites internos.

—¿Qué recomendaciones puede dar para el día de la cita en la embajada?

—Debido al calor y la falta de espacio, pedimos que no lleguen más de 5 minutos antes de su cita, para evitar esperas largas afuera. Se permite ingresar con una botella de agua transparente de medio litro para hidratarse.

—Si la visa es aprobada, ¿cómo es el proceso de retiro de pasaporte?

—Trabajamos con –el servicio privado de courrier– DHL. Si es una renovación (si es que se trata de una visa anterior que no lleva más de un año de vencida), sin entrevista, el proceso toma unas cuatro semanas, aunque puede variar. Para quienes van por primera vez, se deja el pasaporte y, si la visa es aprobada, la impresión y envío tarda más o menos una semana.

—¿Cuánto cuesta la solicitud de visa? ¿Este monto es reembolsable?

—El costo de la visa es de US$ 185 (aproximadamente G. 1.202.500). El pago que se hace no es reembolsable, ya que cubre el proceso administrativo. Si se niega la aprobación de la visa, generalmente es porque las circunstancias del solicitante no ameritaron en ese momento; en ese caso se puede volver a solicitar, pero recomendamos esperar a que algo cambie en la situación del solicitante, quizás después de un año o dos.

—¿Cuál es el consejo más importante para evitar la denegación de visa de por vida?

—Nunca mentir. Mentir en la solicitud o entrevista es fraude y conlleva una ineligibilidad de por vida. Asimismo, se deben respetar las reglas de la visa: con una de turista no se puede trabajar en los Estados Unidos; esto también genera ineligibilidad permanente si se transgrede. Respetar el plazo de estadía legal sellado en su pasaporte, que suele ser de hasta 90 días.

—¿Cómo debe prepararse una persona para la entrevista?

—Debe verse como una conversación entre dos personas. Lo más importante es escuchar bien y contestar solo lo que se pregunta, sin reservar información pero sin dar detalles innecesarios. El vicecónsul evalúa que la persona tenga más motivaciones, arraigo, para regresar a Paraguay que para quedarse en los EE.UU.

—En este sentido, ¿a qué consideran arraigo y, adicionalmente, qué documentos se deben llevar a la entrevista?

—El arraigo son los vínculos (lazos familiares, trabajo estable, propiedades a su nombre) que te unen a Paraguay. No hay un “checklist” rígido, pero se pueden llevar documentos que respalden estos lazos, como títulos de propiedad o recursos financieros. El único documento obligatorio, además del pasaporte, es el acta de nacimiento si los padres tramitan la visa de sus hijos menores de edad.

Ya en los Estados Unidos, ¿qué tener en cuenta?

—Una vez que la visa sea aprobada y se concrete el viaje ¿qué cuidados y recaudos hay que tener una vez que se llega a Estados Unidos?

—Hay que seguir las leyes federales, estatales y municipales. Cada estado, como California, tiene sus propias reglas. Es fundamental informarse en sitios web oficiales de dichos lugares para tener conocimientos de sus normas.

—¿Se requiere alguna vacuna específica o seguro médico?

—No hay requisitos de vacunación obligatorios para turistas. Sin embargo, es vital contratar un seguro médico internacional, ya que el tratamiento médico en Estados Unidos es muy costoso ante cualquier accidente o emergencia.

—En muchos casos, para moverse internamente, algunas personas tienen pensado alquilar automóviles. ¿Funciona la licencia de conducir de Paraguay allá?

—Generalmente se puede manejar con la licencia paraguaya durante una estadía corta, pero depende de cada estado. Es crucial respetar señales de tránsito, como por ejemplo el “Stop Sign” (Señal de Pare). Si un policía te detiene, no es para pedir dinero (no ofrecer coima); si hay una multa, te darán un ticket para pagar a través de un sitio web después.

—¿Qué rol tendrán agencias como el ICE (agencia federal de EE.UU. encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración) durante el mundial?

—En eventos grandes, varias agencias federales colaboran para el cumplimiento de la ley (law enforcement). El ICE tiene autoridad sobre temas de inmigración, pero en estos eventos ayudan en la gestión general de seguridad dada la magnitud del público.

En cifras y detalles

El Mundial 2026 se desarrollará entre junio y julio de este año con sedes en Estados Unidos, México y Canadá. La solicitud de visa para los Estados Unidos tiene un costo de US$ 185 (aproximadamente G. 1.202.500) para cubrir costos del proceso. Monto no reembolsable.

Actualmente, la embajada ofrece entre 300 y 400 citas diarias. Se recomienda entrar al sistema lo antes posible para reservar un espacio.

Puntualidad: Debido al clima, se pide no llegar más de 5 minutos antes de la hora pactada para evitar esperas innecesarias bajo el sol; se permite ingresar con una botella de agua transparente de medio litro.

Claves para el éxito

Honestidad total: Mentir en el formulario o en la entrevista se considera fraude y puede generar una inelegibilidad de por vida.

Documentación: No hay una lista rígida, pero si los padres tramitan visas para sus hijos, es obligatorio llevar el acta de nacimiento.

Una vez en territorio estadounidense, el respeto a la ley es primordial para mantener la validez de tu documento.

Si un oficial te detiene, nunca ofrezcas dinero. Si hay una infracción, te entregarán un ticket para pagar posteriormente en un sitio web oficial.

Verificá tu formulario: Asegurate de que el número de tu formulario coincida con el de tu cita al menos tres días antes del trámite; de lo contrario, no podrás realizar la entrevista.

Respetá el plazo: Al entrar, te sellarán el pasaporte con un periodo máximo de estadía (normalmente 90 días). Salir después de esa fecha te dejará en un estado legal irregular.