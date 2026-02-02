Nacionales
02 de febrero de 2026 - 11:25

¿Querés estudiar en Turquía? Embajada ofrece becas con financiamiento completo

Bandera de Turquía, en Estambul.

La Embajada de Turquía en Paraguay lanzó la convocatoria 2026 de las Becas Türkiye con financiamiento completo para estudiar en las mejores universidades del país euroasiático. Si tu feed está lleno de cursos en el exterior y metas académicas, esto es para vos. El cierre para las postulaciones es el 20 de febrero.

Es una de las becas más completas a nivel global, explican desde la representación diplomática turca en Asunción.

Los seleccionados reciben curso anual de turco, alojamiento, seguro médico y los pasajes de ida y vuelta.

El enfoque de este aporte del Estado turco está 100% en los estudios y la inmersión cultural.

La embajada confirmó en un comunicado que varios compatriotas ya cursan carreras como Ciencias de la Comunicación, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería gracias a este programa.

Las áreas disponibles son extensas: desde ingenierías y ciencias de la salud hasta ciencias sociales.

La embajada de Turquía en Asunción convoca a concurso de becas con 100% de financiación.

¿Cómo y quiénes pueden postular?

La postulación se hacen íntegramente en línea: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/.

Para quienes deseen más detalles pueden contactar a través de las redes sociales de la embajada en Paraguay.

Los requisitos varían por nivel y son los siguientes: rendimiento académico mínimo 70% (pregrado), 75% (maestría/doctorado), 90% (Medicina, Odontología, Farmacia).

La edad límite es 21 años para pregrado y 30 para maestrías, 35 para doctorado y 50 investigación.

¿Qué documentos necesitás?

Necesitás tu documento de identidad o pasaporte vigente, una foto reciente, certificados de estudios y transcripciones de notas. Según la universidad o programa, también podrían pedirte resultados del GRE/GMAT, certificados de idioma o, para doctorados, una propuesta de investigación.

¿Quiénes no pueden postular?

Los ciudadanos turcos o quienes ya estén matriculados en una universidad de Turquía en el mismo nivel al que aplican.

Esta propuesta académica es ideal para la generación que busca ampliar horizontes académicos y vivir una experiencia internacional transformadora, aseguran desde la embajada.