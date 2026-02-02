¿Querés estudiar en Turquía? Embajada ofrece becas con financiamiento completo

Es una de las becas más completas a nivel global, explican desde la representación diplomática turca en Asunción.

Los seleccionados reciben curso anual de turco, alojamiento, seguro médico y los pasajes de ida y vuelta.

El enfoque de este aporte del Estado turco está 100% en los estudios y la inmersión cultural.

La embajada confirmó en un comunicado que varios compatriotas ya cursan carreras como Ciencias de la Comunicación, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería gracias a este programa.

Las áreas disponibles son extensas: desde ingenierías y ciencias de la salud hasta ciencias sociales.

¿Cómo y quiénes pueden postular?

La postulación se hacen íntegramente en línea: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/.

Para quienes deseen más detalles pueden contactar a través de las redes sociales de la embajada en Paraguay.

Los requisitos varían por nivel y son los siguientes: rendimiento académico mínimo 70% (pregrado), 75% (maestría/doctorado), 90% (Medicina, Odontología, Farmacia).

La edad límite es 21 años para pregrado y 30 para maestrías, 35 para doctorado y 50 investigación.

¿Qué documentos necesitás?

Necesitás tu documento de identidad o pasaporte vigente, una foto reciente, certificados de estudios y transcripciones de notas. Según la universidad o programa, también podrían pedirte resultados del GRE/GMAT, certificados de idioma o, para doctorados, una propuesta de investigación.

¿Quiénes no pueden postular?

Los ciudadanos turcos o quienes ya estén matriculados en una universidad de Turquía en el mismo nivel al que aplican.

Esta propuesta académica es ideal para la generación que busca ampliar horizontes académicos y vivir una experiencia internacional transformadora, aseguran desde la embajada.