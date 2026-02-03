Asegurados denuncian falta de medicamentos en el IPS de Concepción

Este martes, muchos pacientes llegaron hasta la farmacia ubicada en el predio del hospital del IPS y no encontraron medicamentos como, por ejemplo, Atorvastatina y Dapagliflozina. Explicaron que es constante la falta de medicamentos y que deben comprar las medicinas, pues no pueden dejar de consumirlas porque pondrían en riesgo sus vidas.

Uno de los asegurados que no retiró todos los medicamentos que precisa fue Luis Alberto Barboza. “Retiro mensualmente mis medicamentos y en esta ocasión no me entregaron todo, me faltaron dos. Para que no falte hay que estar en el momento en que llegan desde Asunción, porque terminan muy rápido”, lamentó.

Otro de los asegurados que debe comprar medicamentos de farmacias externas es Guillermo Escobar. “Cada mes hay que venir a retirar los medicamentos, aveces hay y aveces no hay. En esta ocasión también faltaron mis medicamentos, ahora tengo que comprar Dapagliflozina que cuesta G. 180.000”, sostuvo.

Por su parte, María Giménez dijo que su marido tiene 83 años y que desde los 20 años pagó el seguro social. “Ahora no hay atorvastatina, el mes pasado tampoco hubo. Es una ineficiencia total, jahavai formal. Cambio de gobierno jaguereko va’erã (Vamos muy mal. Necesitamos un cambio de Gobierno)”, expresó molesta.

Ante la ausencia del director del Hospital Regional del IPS, Cristhian Ferreira Cabañas, intentamos conversar con la directora médica, Lilian González, pero se excusó amablemente diciendo que las preguntas se les debe realizar al director.