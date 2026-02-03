IPS no pudo operar a su propio médico y hermano de un viceministro

Miguel Fernández relató con mucha impotencia todo lo que pasaron luego de que su hermano se descompensara durante una cena familiar. Contó que el doctor Gustavo Fernández, hematólogo y exdirector del IPS Ingavi durante la pandemia, fue quien pidió que lo lleven a la Hospital Central: “ahí me van a atender bien”, pensó considerando que es funcionario de la previsional.

Su familia decidió llevarlo primero de urgencias a un sanatorio privado, pero le pidieron G. 50 millones para ingresar, dinero que no tenían disponible en ese horario, debido que eran las 3:30. Ante la urgencia, lo llevaron a IPS y ahí estuvo en la sala de reanimación. “Movilizamos a todos los colegas y amigos”, reveló sobre cómo hicieron para tener una cama.

Es hermano de un viceministro

En la mañana, pasaron a terapia intensiva y su familia estaba tranquila, pensando que ya recibiría la mejor atención. Sin embargo, en un momento dado se acercó un cardiólogo y amigo a ver cómo estaba el doctor Gustavo. “Entra, mira y dice: acá no tenemos la máquina que necesitamos ahora mismo, no funciona”, relató.

Así fue que la familia se enteró que estaban esperando por una intervención que era imposible de realizar ante la avería de las máquinas esenciales para cardiología. “Estábamos al pedo en UTI, porque necesitaba ser intervenido ya”, lamentó.

Agregó que el mismo doctor consiguió que sean de vuelta aceptados en el sanatorio privado y luego de una colecta entre todos sus colegas y familiares, entre ellos el mismo ministro de Transporte, Emiliano Fernández, consiguieron pagar la intervención.

Atendidos gracias a amigos y colegas

“Si yo no tenía a ese amigo cardiólogo que autorizó el ingreso y vino a ver que la máquina no funcionaba, mi hermano posiblemente se iba a quedar ahí, hasta que se arregle... o el final iba a ser diferente... Para Juan Pérez, que no tiene a ese amigo, a esos colegas que tuvo mi hermano, el final es la muerte", enfatizó.

Hizo énfasis en que los médicos hicieron todo lo posible por su hermano y gracias a eso hoy está estable, aunque todavía en terapia intensiva del IPS.

El pedido a los directivos: “Vengan a los pasillos”

Habló del caso del operador de TV que falleció esperando una intervención. Dijo que, pese a que el director afirmó que la máquina solo estuvo fuera de servicio un par de horas, ellos acudieron dos días después y el problema persistía.

“Pedimos que el director sea un tipo preparado para cuidar las máquinas, que no se elija por color, por acomodo. Yo estoy acá en el pasillo con toda la gente que sufre. En UTI es espectacular, pero los que tienen que cuidar el mantenimietno de máquinas deben ser idóneos. Directores de IPS: Bajen de sus sillas y vengan a recorrer el pasillo, carajo. Hay que ser un poco más expedictivos, no sentarse en el sillón a firmar un p*** papel y la gente está sufriendo acá”, exclamó.

Fernández pidió a las autoridades que le den prioridad a la salud y atiendan “a los vivos”, en medio de los debates sobre la jubilación.

“Yo aplaudo lo que está bien, pero lo que está mal, en la cabeza hay que patearle a la gente... aunque sea Santiago Peña”, sentenció.

Auditoria en IPS

El Instituto de Previsión Social (IPS) cuenta con cinco días hábiles para presentar documentos dentro del marco de la auditoría iniciada por la muerte de un asegurado que esperaba un cateterismo. El doctor Nicolás Aguayo fue designado como jefe del equipo de auditores de la Superintendencia de Salud.

Entre los objetivos de la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS), se busca respuestas sobre la operatividad del equipo biomédico que -según la denuncia- podría haber salvado la vida de Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo.