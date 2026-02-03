Congreso advierte sobre multas millonarias a frigoríficos ante sospechas de distorsión de precios

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) lleva adelante una investigación formal contra siete frigoríficos para determinar si existen acuerdos colusorios o abuso de posición dominante que estén incidiendo en los elevados precios de la carne en el mercado nacional.

Las empresas que están bajo observación son Frigorífico Minerva Foods, Frigomerc, Concepción, Guaraní, Victoria, Neuland y Frigochaco.

Sobre este tema, el senador Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, indicó que el precio de la carne es muy injusto para el sector productivo, mientras que los frigoríficos ganan el doble.

“Si vos le preguntas a alguien que produce animal o que produce carne en el interior del país, no se ve reflejado jamás el precio que ellos reciben con relación a lo que es la góndola”, apuntó el parlamentario.

Seguido hizo una relación de precios e indicó que unos 12.600.000 guaraníes es la ganancia aproximada de los frigoríficos por cada animal, mientras que al productor solo le paga entre 6 y 7 millones de guaraníes por ese animal.

“Esto no es un amedrentamiento, no es inmiscuirse dentro de lo que es el sector privado. Es solamente salvaguardar los intereses de los ciudadanos paraguayos”, dejó en claro el legislador.

Para Colym Soroka hay un abuso y ese abuso se debe corregir y eso no se llama intromisión. “Ahora estamos hablando de cierto sumario abierto y la intención es ver si esto es así”.

“Acá se vienen números interesantes si llega esto a salir, si esto llega a comprobarse. Porque esto está fijado a una multa bastante grande, porque la multa se establece por un cierto porcentaje de su facturación bruto total”, remarcó.

El senador apuntó que la intención es darle la garantía necesaria a los intervinientes que no tengan miedo a ningún amedrentamiento de ninguna corporación y que hagan bien su trabajo.

“Nosotros tenemos que cuidar al consumidor final. ¿De qué te sirve tener grandes corporaciones económicas, grandes frigoríficos, que se quedan con toda la ganancia del productor y le revienta al consumidor? Entonces, ahí sí tiene que actuar el Estado paraguayo. Ahí deben funcionar las instituciones", sostuvo el presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

Para finalizar, mencionó: “Es libre el mercado de ganar, pero no podés someter a toda una nación a que venda barato lo que produce y le reventa al ciudadano. Esta es una estructura mafiosa, no solamente fuerte. Los tipos son jodidos”.