“No hay una solución rápida” ante altos precios de carne en Paraguay, señala Conacom

Un estudio sobre la cadena de valor del sector cárnico, presentado por la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), confirma una marcada concentración tanto en el eslabón productivo como en el industrial, con efectos directos sobre el mercado interno y los precios al consumidor.

Según los datos oficiales, apenas el 1,2% de los ganaderos concentra el 60% del total de cabezas de ganado del país, mientras que el 98,8% restante -pequeños y medianos productores- posee solo el 40% del hato.

En el plano industrial, el 70% de la faena se concentra en tres frigoríficos: Frigomerc lidera con una participación del 36%, seguido por el Frigorífico Concepción, con el 22%, y FrigoChaco, con el 9%. El resto de las plantas participa con porcentajes que oscilan entre el 7% y el 9%.

Exportación prioritaria

Otro dato relevante del informe es que el 90% de la carne procesada se destina a la exportación y solo el 10% queda para el mercado local.

Según el presidente de Conacom, Eduardo Barros, esta situación “convierte al Paraguay en un mercado secundario” frente a los países compradores, donde se pagan mejores precios.

El estudio también señala que Paraguay tiene un volumen de extracción, con una tasa del 16,4%, lo que indica que aún existe margen para crecer en productividad, especialmente si se mejora la eficiencia del sector primario.

Recomendaciones estructurales

Consultado sobre el impacto directo de esta concentración en el precio de la carne y la falta de competencia efectiva, Barros refirió que, en consecuencia, la Conacom brindó algunas recomendaciones.

“Nosotros hicimos algunas recomendaciones al final del estudio para tratar de que se puedan tomar estas acciones, porque hay situaciones estructurales que son bastante profundas y no hay una simple o una sola acción que se puede hacer para atacar las situaciones que se dan”, dijo.

Explicó que, desde el punto de vista de la producción, una de las recomendaciones es fortalecer, mejorar y potenciar a los pequeños y medianos productores para que sean más eficientes, incorporen tecnología y puedan producir más y mejor.

Indicó que, al comparar con otros países de la región que tienen menos cabezas de ganado, pero mayor volumen de extracción, se evidencia un espacio claro para crecer y mejorar la posición competitiva de los productores paraguayos.

Importación de carne como alternativa

Barros señaló que, en relación con la oferta local y los precios, Conacom recomienda facilitar la importación de carne.

Indicó que, si en la región existen países con precios más bajos, debería analizarse la posibilidad de importar para aumentar la oferta interna. Como ejemplo, mencionó que hay países que exportan e importan el mismo producto, como ocurre con la carne o incluso con el café en países productores.

Control estatal y límites de la importación

Algunos sectores de la industria cárnica habían mencionado que importarían carne y facilitarían cortes para mejorar el costo de los precios para las fiestas de fin de año.

Al respecto, indicó que el control del cumplimiento de las anunciadas importaciones o los compromisos asumidos por el sector privado son responsabilidad de otras instituciones del Estado. Entre ellas, mencionó a Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que -dijo- cuentan con los datos necesarios para analizar el impacto de la importación de carne.

Agregó que, según lo relevado en el estudio, la importación sigue siendo baja y su impacto en los precios es todavía limitado.

Ante esta situación, sostuvo que la recomendación de Conacom es facilitar estos procesos y permitir que no solo los grandes actores puedan importar. No obstante, reconoció que existen desafíos logísticos y costos elevados, como la necesidad de contar con cadena de frío, depósitos adecuados y habilitaciones sanitarias.

Mataderos municipales como parte de la solución

Barros también afirmó que otra recomendación es potenciar los mataderos municipales o departamentales para que los pequeños y medianos productores puedan faenar más y mejor. Señaló que esto podría aliviar la presión sobre la oferta local, aunque aclaró que se trata de un tema sensible por los requisitos de salubridad y la fuerte inversión que implica.

Recordó que, según información oficial, el número de mataderos habilitados se redujo drásticamente en las últimas décadas, pasando de alrededor de 200 a solo 35 en la actualidad. Resaltó que esto limita las opciones para los productores más pequeños.

“No hay una solución rápida”, admite Barros

Al responder a la queja ciudadana de que a los frigoríficos no les importa si los sectores más pobres pueden acceder a la carne, Barros expresó:“Es una pregunta y frase muy fuerte y es una frustración muy real”.

“Desde la Conacom, con este estudio, estamos tratando de mostrar algunas situaciones que se dan y haciendo recomendaciones que esperemos se puedan implementar lo más rápido posible y que, de esa manera, podamos salir de esta situación donde el precio de la carne está tan elevado. Y también diría, con mucho dolor, de que no hay una solución rápida”, prosiguió.

Barros sostuvo que desde la Conacom están haciendo lo que está a su alcance para contribuir a que el mercado funcione con mayor oferta y una dinámica más competitiva, como base para que los precios puedan moderarse en el mediano plazo.