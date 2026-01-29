Precios de la carne bajo la lupa: Conacom abre sumario a frigoríficos

La Comisión Nacional de Competencia (CONACOM) anunció la apertura de un sumario de investigación a siete frigoríficos, en el marco de una causa que busca determinar si existen prácticas restrictivas de la competencia que puedan estar repercutiendo en el alto costo de la carne, situación que persiste actualmente en el país.

La decisión fue adoptada durante la sesión del directorio realizada el lunes pasado, tras un pedido de la Dirección de Investigación de la institución, que presentó una serie de indicios considerados suficientes para dar inicio al proceso.

No implica culpabilidad, aclaran

El miembro del directorio de la Conacom, Rolando Díaz, aclaró que la apertura del sumario no implica que las empresas investigadas sean culpables de alguna infracción. “Esto no supone que estemos diciendo que son culpables de una conducta restrictiva de la competencia”, enfatizó.

Explicó que la investigación apunta a verificar si existe un acuerdo colusorio entre los frigoríficos o un eventual abuso de posición dominante por parte de los principales actores del sector.

Empresas ya fueron notificadas

Díaz señaló que las siete empresas involucradas ya fueron debidamente notificadas de la resolución, lo que habilita a la Conacom a hacer pública la información. Indicó además que el documento oficial será publicado en los próximos días para acceso de la ciudadanía.

Plazos de la investigación

De acuerdo con la normativa vigente, la Dirección de Investigación contará inicialmente con un plazo de 90 días hábiles para llevar adelante las diligencias correspondientes, con la posibilidad de una prórroga por otros 90 días hábiles más.

Una vez concluido ese periodo, la Dirección deberá resolver si existen elementos suficientes para formular una acusación contra uno o más frigoríficos, o bien desestimar la causa en caso de no hallar pruebas que sustenten una infracción a la ley de competencia.