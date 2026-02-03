Parturienta dio a luz en una patrullera

María Teresa Martínez Escobar (29), domiciliada en el asentamiento Piro´y, de la colonia Paso Tuna, distrito de Lima, dio a luz a un hijo varón en la patrullera que la llevaba al hospital.

El informe de los intervinientes de la subcomisaría 8ª de esta jurisdicción refiere que poco antes de las 6:00 de la mañana recibieron una llamada vía celular de parte de la mujer, manifestando que necesitaba ser llevada con urgencia a un centro asistencial debido a que probablemente ya estaba en proceso de parto.

Al respecto, el jefe de la subcomisaría, suboficial superior Justo Garay, comentó que al recibir el pedido de auxilio se dirigieron en compañía del conductor de la patrullera, suboficial inspector Marcial Acosta, hacia el domicilio de María Teresa, que queda al fondo de la colonia Paso Tuna, a 30 kilómetros de la ruta PY08 por un camino de tierra.

El uniformado aseveró que al llegar a la casa inmediatamente la alzaron en el asiento trasero del vehículo y retornaron hacia la ruta principal.

Pero cuando circulaban por el camino vecinal, la parturienta avisó que ya estaba dando a luz, por lo que se quedaron un breve tiempo en la calle para interiorizarse del estado de salud de la madre y de su criatura, y como ambos se encontraban bien, continuaron el viaje hasta el Hospital General de Santa Rosa, donde los recibieron profesionales de guardia y los llevaron a la sala de urgencias, donde quedaron internados.

No es el primer traslado de urgencia

En otro momento, el agente policial manifestó que este no es el primer caso de traslado de pacientes que realizan, teniendo en cuenta que el puesto de salud de la comunidad no dispone de ambulancia para este tipo de situaciones.

“La subcomisaría de Paso Tuna y de muchas otras dependencias de la Policía normalmente hacemos esta clase de acompañamiento a la gente que necesita de nuestra ayuda a cualquier hora del día, sabiendo que muchas veces no estamos preparados para enfrentar la situación cuando se presenta algún caso de urgencia”, refirió.

Esposo trabaja en el Chaco

Otro dato que maneja la Policía es que el esposo de María Teresa se encuentra trabajando en la zona del Chaco, por lo que no la pudo acompañar en este momento.

Intentamos comunicarnos con el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, para conocer más detalles del caso, pero su teléfono estaba sin señal.