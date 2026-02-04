Concepción: temporal destechó casas, derribó árboles y causó daños en columnas de la ANDE

Los fuertes vientos, en esta parte norte del país, terminaron por echar numerosos árboles. Una de las zonas donde se tuvo que impedir el paso de personas y vehículos fue en la avenida Heriberto Colombino casi avenida Agustín Fernando de Pinedo.

Un enorme árbol de eucalipto cayó sobre el tendido eléctrico que estaba sujetado por varias columnas. El peso hizo que los cables se soltaran de las columnas de hormigón, que también sufrieron daños. Anoche bomberos voluntarios realizaron el bloqueo de la zona.

En la mañana de este miércoles funcionarios de una empresa tercerizada encargada de los trabajos de instalación de un nuevo cableado en toda la ciudad de Concepción, indicaron que sólo en esa zona se tuvo el daño de 6 columnas.

También parte de una planta de eucalipto ubicada al costado del cuartel general de la Cuarta División de Infantería fue derribado por el ventarrón. El gajo cayó sobre unos cables de la ANDE que estaban conectados a un transformador, afectando a una columna de hormigón. El gajo quedó sobre el techo de una antigua construcción propiedad de la municipalidad local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el predio de la escuela Presidente Franco, en el centro de la capital departamental, también cayó un añoso árbol que a su vez afectó a cables y columnas de la ANDE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fuerte temporal en Concepción

Los árboles caídos fueron cortados y luego funcionarios municipales de la Dirección de Salubridad los retiraron para poder garantizar el tránsito en esas calles.

Casas destechadas<b> </b>

Una de las casas destechadas fue la habitada por Derlis Echeverría, en el barrio San Carlos 1. El hombre dijo que todo fue muy rápido, el ventarrón llevó varias chapas de zinc que le servían de techo a una parte de la casa.

“Las chapas desaparecieron, no quedaron cerca de aquí“, dijo sorprendido. También algunos árboles ubicados en la parte posterior de la vivienda cayeron a consecuencia del temporal.

Asimismo, se reportaron otras casas dañadas ubicadas en el asentamiento Aquino Cue.