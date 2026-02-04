Nacionales
04 de febrero de 2026 - 11:35

Concepción: temporal destechó casas, derribó árboles y causó daños en columnas de la ANDE

Foto
Parte del árbol de eucalipto cayó sobre unos cables de la ANDE, ocurrió anoche al costado de la comandancia de la Cuarta División de Infantería.

Un fuerte temporal se registró anoche cerca de las 21:00 en la ciudad de Concepción. Los fuertes vientos destecharon casas, derribaron árboles que terminaron de caer sobre cables, lo que provocó daños en columnas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Funcionarios trabajan en la reposición de las columnas y la reposición de la energía eléctrica en ciertos sectores de la capital del primer departamento.

Por Aldo Rojas

Los fuertes vientos, en esta parte norte del país, terminaron por echar numerosos árboles. Una de las zonas donde se tuvo que impedir el paso de personas y vehículos fue en la avenida Heriberto Colombino casi avenida Agustín Fernando de Pinedo.

Un enorme árbol de eucalipto cayó sobre el tendido eléctrico que estaba sujetado por varias columnas. El peso hizo que los cables se soltaran de las columnas de hormigón, que también sufrieron daños. Anoche bomberos voluntarios realizaron el bloqueo de la zona.

En la mañana de este miércoles funcionarios de una empresa tercerizada encargada de los trabajos de instalación de un nuevo cableado en toda la ciudad de Concepción, indicaron que sólo en esa zona se tuvo el daño de 6 columnas.

foto
En la esquina del Centro Regional de Educación, funcionarios de una empresa privada, trabajan para cambiar las columnas dañadas.

También parte de una planta de eucalipto ubicada al costado del cuartel general de la Cuarta División de Infantería fue derribado por el ventarrón. El gajo cayó sobre unos cables de la ANDE que estaban conectados a un transformador, afectando a una columna de hormigón. El gajo quedó sobre el techo de una antigua construcción propiedad de la municipalidad local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el predio de la escuela Presidente Franco, en el centro de la capital departamental, también cayó un añoso árbol que a su vez afectó a cables y columnas de la ANDE.

Lea más: Fuerte temporal en Concepción

Los árboles caídos fueron cortados y luego funcionarios municipales de la Dirección de Salubridad los retiraron para poder garantizar el tránsito en esas calles.

Casas destechadas<b> </b>

Una de las casas destechadas fue la habitada por Derlis Echeverría, en el barrio San Carlos 1. El hombre dijo que todo fue muy rápido, el ventarrón llevó varias chapas de zinc que le servían de techo a una parte de la casa.

Las chapas desaparecieron, no quedaron cerca de aquí“, dijo sorprendido. También algunos árboles ubicados en la parte posterior de la vivienda cayeron a consecuencia del temporal.

Foto
Derlis Echeverría observa incrédulo como quedo el lugar donde chapas de zinc servían de techo en la casa donde vive.

Asimismo, se reportaron otras casas dañadas ubicadas en el asentamiento Aquino Cue.