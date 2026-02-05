Caja fiscal: docentes de PJC protestan con cierres en la ruta PY05

Una importante cantidad de docentes se manifestaron este jueves en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en oposición a la Reforma de la Caja Fiscal, que ya tiene media sanción en Diputados.

Los educadores, primero se concentraron en la entrada al casco urbano de la ciudad, posteriormente marcharon por la Ruta PY05 y luego cerraron de forma intermitente dicha arteria, hasta volver al punto de encuentro inicial de los manifestantes.

“No estamos de acuerdo con este proyecto de ley que quiere cercenar los derechos adquiridos”, indicó Elvis Pessoa, presidente de la Asociación de Profesores del Centro Regional de Educación Doctor Raúl Peña, de esta ciudad.

“Estamos todos unidos”, afirman

Los gremialistas resaltaron el sentido de unidad de los educadores de todo el país para llevar adelante las medidas de fuerza. Sin embargo, se mostraron disconformes con la presencia en menor número de lo esperado, por parte de los docentes en las protestas.

“Los docentes de la intersindical están todos unidos, pero esperábamos mayor presencia de los profesores como así también de otras instituciones que también aportan a la Caja Fiscal”, señaló el profesor Fernando Villalba, secretario departamental de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica) en Amambay.

La medida de protesta de los educadores en Pedro Juan Caballero se realizó hasta el mediodía sin mayores incidentes.

Además, docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA, filial Pedro Juan Caballero, se reunieron frente a dicha casa de estudios para expresar su oposición al proyecto de reforma.