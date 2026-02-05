Nacionales
05 de febrero de 2026 - 14:19

Consejero del IPS: José Emilio Argaña confirma que también puso a disposición su cargo

José Argaña pone a disposición su cargo de consejero del IPS.Stefanie Céspedes

Este jueves puso a disposición su cargo José Emilio Argaña Contreras, miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación de los empleadores.

Por ABC Color

José Emilio Argaña Contreras fue nombrado en diciembre de 2023 como miembro titular del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), en representación de los empleadores. Hoy puso su cargo a disposición.

Al igual que Carlos Pereira, quien puso su cargo a disposición en la mañana de este jueves, el hijo del exvicepresidente Luis María Argaña hizo lo propio esta tarde.

Confirmó a ABC Color que puso a disposición su cargo. Es el segundo consejero que toma la misma decisión, hoy.

Se trata de un político y empresario, miembro del Tribunal Electoral Partidario de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

En ambos casos se da en medio de denuncias de muerte por negligencia, falta de medicamentos y turnos médicos en el Instituto de Previsión Social.

La crítica situación que ocurre en la previsional hizo que los asegurados solicitaran la renuncia del presidente y todos los miembros del consejo.

Exigen respuestas para sus reclamos y piden, sobre todo, que se repongan los medicamentos que siguen en falta.