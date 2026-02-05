IPS: “destituciones” y promesas de reforma tras la muerte evitable de Braulio Vázquez

La muerte de Braulio Vázquez, un trabajador que falleció esperando un cateterismo urgente que nunca llegó por falta de equipos operativos, destapó -una vez más- las deficiencias crónicas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Mientras otros asegurados permanecen en vilo por cirugías postergadas, falta de insumos y medicamentos y esperas eternas por consultas médicas, el presidente del IPS, Jorge Brítez, anunció hoy los primeros “cortes de cabeza” y una reforma estructural como respuesta a la indignación ciudadana.

Brítez confirmó esta mañana la separación provisional de sus cargos de dos figuras clave en la cadena de mando del Hospital Central: el doctor Hugo Martínez, director médico (por Resolución Nº 037/2026), y el ingeniero José Giménez, director de Recursos Tecnológicos (por Resolución Nº 038/2026).

Destituciones provisionales para transparentar investigación, dicen

Según Brítez, esta medida busca evitar interferencias en la auditoría interna que investiga las responsabilidades detrás del fallecimiento de Vázquez. “Es para que las investigaciones no tengan ninguna interferencia y sean lo más transparente posible”, afirmó el titular del ente.

En reemplazo interino, asumirán el doctor Édgar Ortega, como director médico en el Hospital Central, y la licenciada Gladys González de Paredes, en Recursos Tecnológicos.

El caso de Braulio no es aislado. Actualmente, numerosos asegurados se encuentran en una lista de espera que parece no avanzar, hacinados en la Urgencia, en sillas o improvisadas camillas, atrapados entre procesos de licitación lentos y equipos médicos que han cumplido su vida útil.

Brítez promete una “reforma profunda” de la Carta Orgánica

El presidente del Consejo de Administración del IPS reconoció que la institución arrastra “falencias históricas” y planteó que la única salida real es una reforma profunda de su Carta Orgánica.

Brítez anunció que convocará a todos los sectores para un trabajo integral y consensuado para la reforma. “Nosotros hemos formado un equipo. Vamos a invitar a una mesa de trabajo a la gente que está incluida dentro del sistema de previsión social, a los trabajadores, sindicatos, a la gente, porque tiene que ser algo consensuado”, dijo.

El titular del IPS también mencionó las deudas del seguro social, asegurando que se encuentra “financieramente ordenado”. Afirmó que su administración recibió una institución con casi US$ 900 millones en deudas, y que en 30 meses se prevé honrar esos compromisos. Según sus palabras: el IPS está mejor que hace dos años.

La administración de Brítez enfrenta ahora el desafío de demostrar que las medidas anunciadas son el inicio de una gestión que priorice la vida sobre la burocracia. “Se tomarán determinaciones severas una vez concluida la investigación”, sentenció el presidente, mientras el nombre de Braulio Vázquez se suma a la lista de víctimas de un sistema que sigue en terapia intensiva.